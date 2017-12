Čiliak je proti Hradci excelentní. Zimák na mě dobře působí, tvrdí gólman

Brněnský zadák Michal Barinka se dostal do souboje s finským útočníkem Henrim Tuominenem • ČTK

Plnou třetinu z jednadvaceti čistých kont v extralize si zapsal proti Hradci Králové. Neprostupný Marek Čiliak se svojí Kometou v nedělním kole povolil až v nájezdech, kdy brněnský fantom nezachytil sóloakce Červeného a Džerinše. Ale co všechno Čiliak vyčapal před rozuzlením… Nebyl divu, že to skončilo 1:0 pro domácí. Slovenský gólman potvrdil, že proti Mountfieldu se mu extrémně daří.

Každý oslovený hráč po partii vynikající úrovně smekal před výkony mužů s maskou. Na hradecké straně se činil Patrik Rybár, na druhé jeho krajan Marek Čiliak. „Oba dva byli fantastičtí,“ chválil například obránce Komety Ondřej Němec.

Čiliak na svém tradičně oblíbeném území lapil 39 střel, dalších 10 pokusů mimo kontroloval. Pořádný zápřah. „O té bilanci s Hradcem ani nevím, ale je pravdou, že si mi tu chytá dobře, bývá tu výborná atmosféra, zimák na mě dobře působí.“

Svými skvělými zákroky držel parťáky ve hře o tři body, pak ještě o dva. Ale nakonec z toho byl jenom jeden. „Škoda, že jsme nedali gól v základní hrací době, měli jsme tam několikrát před sebou prázdnou bránu, ale všechno nám pochytali, vylehali. Byla tam i smůla. Každopádně nejde vyhrát bez gólu. Snažili jsme se do nich tlačit, ale oni mají v obraně ten svůj beton. Dívat se na to, to pro mě bylo kolikrát ubíjející,“ potvrdil, že se v brance i částečně trápil.

Lotyš Džerinš si na něj ve finále připravil kulišárnu, natočil se k němu bokem a vypálil mezi nohy. Čiliaka manévr evidentně zaskočil. „Čekal jsem, že mi to půjde na lapačku nebo tam někam, špatně jsem to přečetl, za jeho gól můžu i já.“

I proto neměl ani po skvělém výkonu náladu kdovíjakou. „Zápas blbec. Já se musel strašně soustředit, aby mi tam něco nespadlo. Bylo to vyloženě o jednom gólu, na psychiku je to složitější.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: . Džerinš Hosté: Sestavy Domácí: Rybár (J. Pavelka) – Pláněk, Vydarený (C), Cibulskis, Gregorc, Zámorský, Graňák, F. Pavlík – Köhler (A), Dragoun, Berger – Látal, Džerinš, Kukumberg – Cingel, Koukal (A), Červený – R. Pavlík, Tuominen, Miškář. Hosté: Čiliak (Vejmelka) – O. Němec, Barinka, J. Krejčík, Gulaši, Štencel, Bartejs, L. Vágner – M. Erat (A), Nečas, Zaťovič (A) – H. Zohorna, Nahodil, Mallet – Vincour, L. Čermák (C), Horký – Haščák, Dočekal, T. Svoboda. Rozhodčí Šír, Mrkva – Lederer, Klouček Stadion ČPP Aréna Návštěva 5011 diváků