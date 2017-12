VIDEO: Vítkovice smetly Spartu 4:2. Výhru slaví stogólová Plzeň i Hradec

Sto gólů dovršil střelec Gulaš

Plzeňští hokejisté porazili v dohrávce 19. kola Mladou Boleslav 4:1 a protáhli svoji bodovou sérii na dvanáct utkání, z nichž 11 vyhráli. Naopak Středočeši prohráli potřetí z posledních čtyř zápasů. O osudu dnešního souboje ve prospěch Indiánů rozhodl dvěma góly v úvodní třetině Milan Gulaš. Plzeňský útočník svůj výkon navíc ozdobil asistencí na uklidňující trefu Miroslava Indráka na 4:1 v čase 39:26.

Hosté bez nemocného Klepiše nezačali ideálně a již ve čtvrté minutě překvapil Maxwella střelou z pravého kruhu Gulaš. Nejproduktivnější hráč extraligy se znovu prosadil o necelé tři minuty později, kdy při přečíslení dvou na jednoho překonal opět po přihrávce Schleisse amerického gólmana bekhendovou kličkou. Odpovědět mohl Musil, ale Svoboda stačil jeho táhlý pokus vyrazit. Strážce plzeňské branky se vytáhl také v osmé minutě, kdy během přesilovky hostů stačil i vleže zasáhnout proti dorážce nekrytého Holíka.

720p 360p REKLAMA Plzeň - Mladá Boleslav: První gól zápasu vstřelil Milan Gulaš, 1:0 • VIDEO TV TIPSPORT

Na začátku 10. minuty nahradil Maxwella v mladoboleslavském brankovišti Růžička. Indiáni sice svého soupeře přehrávali, ale Středočeši hrozili z brejků. Pabiška ovšem před koncem první třetiny při akci dva na jednoho zakončil těsně vedle. To domácí skórovali minutu po začátku prostřední části, když po kombinaci celého druhého útoku zakončoval Stach pohodlně do odkryté branky na 3:0.

Za chvíli Sklenička po odvážném výpadu nestačil zasunout kotouč za dezorientovaného Růžičku. Mladoboleslavský náhradník měl ve 25. minutě štěstí, že nekrytý Petr Straka během početní výhody vypálil zblízka mimo. Za chvíli udeřilo na druhé straně poté, co Svoboda za svá záda propustil nepříliš prudkou střelu Orsavy. Nejofenzivnější pasáž utkání uzavřel Kracík, jehož nenápadný pokus po rychlém přečíslení zastavila levá tyčka.

Následně hosté ve snaze vstřelit kontaktní gól výrazně přidali, ale z dobrých pozic střelecky selhali Lenc s Emingerem. Naopak 34 vteřin před druhou sirénou potrestal vyloučení Lence dorážkou na 4:1 Indrák.

Do závěrečné dvacetiminutovky vstoupili aktivněji hosté, ale Musil z mezikruží zakončil příliš slabě a průnik Pacovského zastavil skvělým zákrokem Svoboda. V 52. minutě ovšem zbrzdil Hanzlík faulem nápor svého týmu. Domácí už si svůj náskok díky lepšímu pohybu nenechali vzít a od většího debaklu hosty uchránil jen pozorný Růžička.

720p 360p REKLAMA Plzeň - Mladá Boleslav: Domácí si připsali stý gól v sezoně, Gulaš zvýšil na 2:0 • VIDEO TV TIPSPORT

720p 360p REKLAMA Plzeň - Mladá Boleslav: Za hosty se trefil Jakub Orsava, 3:1 • VIDEO TV TIPSPORT

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 04:00. Gulaš, 06:46. Gulaš, 21:00. Stach, 39:26. Indrák Hosté: 25:43. Orsava Sestavy Domácí: M. Svoboda (Hylák) – J. Kindl, Jones, Moravčík, L. Kaňák, Kvasnička, Čerešňák, D. Sklenička – Schleiss, Mertl, Gulaš (C) – Stach, Kracík, Indrák (A) – Straka, Kratěna, M. Chalupa – D. Kindl, Preisinger, Hollweg (A). Hosté: Maxwell (10. J. Růžička) – Hanzlík (C), Kurka, Němeček, Eminger, Kotvan, Knot, Hrdinka – Martin Procházka, P. Holík, Orsava – Lenc (A), P. Musil, Pabiška – Pacovský, Šafránek, T. Knotek – L. Volf, Najman, P. Kousal. Rozhodčí Mrkva, Šír – Kajínek, Špůr Stadion Home Monitoring Aréna Návštěva 3 939 diváků

Hradec spasil dvougólový Látal

Hradeckému Mountfieldu se povedlo zvítězit v předehrávce 34. extraligového kola ve Zlíně 3:2 v prodloužení. Berani zachránili alespoň bod deset vteřin před vypršením základní hrací doby, kdy se trefil David Šťastný. V čase 60:33 ale rozhodl druhou trefou v utkání hostující útočník Martin Látal a zajistil tak svému týmu první výhru po sérii osmi porážek před zlínským publikem.

Ve Zlíně Hradec Králové vyhrál naposledy 19. března 2013. A na to, že by se zrovna dnes mělo blýskat Východočechům na lepší časy, to v úvodu utkání moc nevypadalo. Hned ve třetí minutě našel Okál před bránou Honejska, který nadvakrát překonal Rybára.

720p 360p REKLAMA Zlín - Mountfield HK: Puk se došoural za brankáře, Honejsek skóroval na 1:0 • VIDEO TV TIPSPORT

I nadále byli lepší domácí hráči, kteří svého soka přestříleli v první třetině 13:3, stav byl ale nerozhodný. V sedmé minutě totiž ojedinělý útok hostí zakončil mimořádně přesnou trefou nad Kašíkovo rameno Látal. Vedení zpět na stranu Beranů mohl vrátit těsně před sirénou Ondráček, nebylo mu však přáno.

V prostředním dějství už začali být hráči Mountfieldu aktivnější. Jednou za Kašíkem cinkla horní tyč, ve 24. minutě už ale zlínský brankář kapituloval. Přečíslení dva na jednoho neměl po asistenci Koukala problém zužitkovat Červený.

Zlínští následně přišli o beka Matějíčka a elitního forvarda Honejska. Hrál se celkem poklidný hokej, gólman Beranů Kašík i přes šanci Cingela uhájil stav 1:2 po druhé třetině.

720p 360p REKLAMA Zlín - Mountfield HK: Je vyrovnáno, trefil se Martin Látal, 1:1 • VIDEO TV TIPSPORT

Třetí část zase patřila Zlínu. Šancí k vidění moc nebylo, tlak ale domácí měli. Avšak ani tři přesilové hry jim k vyrovnání nepomohly. Ba naopak - dvě minuty před koncem mohli Královéhradečtí rozhodnout, Kašíkova lapačka však tečované střele do sítě zabránila.

Za půl minuty už domácí brankář v brance nebyl, Zlín zkusil hru v šesti, Šťastný ale své dvě šance neproměnil. Za hození hole hráli Berani ke konci šest na čtyři a deset vteřin před sirénou si vystřelili prodloužení, když z dorážky uspěl právě Šťastný.

Zlín ale přeci jen před pouhými 2244 diváky padl v prodloužení. Nejdříve trefil Veselý na jedné straně kluziště tyčku, načež Látal vzápětí svou druhou brankou v utkání rozhodl.

720p 360p REKLAMA Zlín - Mountfield HK: Je vyrovnáno, gól vstřelil David Šťastný, 2:2 • VIDEO TV TIPSPORT

720p 360p REKLAMA Zlín - Mountfield HK: Nedáš, dostaneš a prohraješ. Martin Látal vystřelil hostům bod navíc, 2:3 po prodloužení • VIDEO TV TIPSPORT

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 02:06. Honejsek, 59:50. Šťastný Hosté: 06:29. Látal, 23:57. Červený, 60:33. Látal Sestavy Domácí: Kašík (Štůrala) – Matějíček, Freibergs, Valenta, Řezníček, Petran, Žižka (A), Gazda – Okál, Honejsek, Roberts Bukarts – Kubiš (A), Fořt, O. Veselý (C) – Šťastný, Fryšara, J. Ondráček – Klhůfek, P. Sedláček, Illo. Hosté: Rybár (J. Pavelka) – Vydarený (C), Pláněk, Gregorc, Cibulskis, Graňák, Zámorský, F. Pavlík – Berger, Dragoun, Köhler (A) – Kukumberg, Džerinš, Látal – Červený, Koukal (A), Cingel – Miškář, Tuominen, R. Pavlík. Rozhodčí Hradil, Úlehla – Tošenovjan, Ganger Stadion Zimní stadion Luďka Čajky, Zlín

Ostravané na Spartu umí

Vítkovická družina kouče Jakuba Petra vyzrála v dohrávce 16. kola extraligy na Spartu 4:2 a připsala si tak čtvrtou výhru za sebou. Pražany udolali Ostravané pošesté v řadě. Sparťané tak nenavázali na čtyři duely, ve kterých bodovali. Nevyužili tak šanci odpoutat se na šestém místě svým nejbližším pronásledovatelům.

Oba kluby do zápasu nemohly nasadit hráče, které získaly v průběhu sezony a kteří již do 16. kola zasáhli. Domácím tak chyběl Jarůšek, hostům Bartovič. Spartě však navíc scházeli i zraněný nejproduktivnější hráč Pech a obránce Mikuš.

720p 360p REKLAMA Sparta - Vítkovice: Jakub Lev poslal hosty do vedení, 0:1 • VIDEO TV TIPSPORT

Vedle toho se Pražané rozhodli udělat ještě jednu změnu - do branky nasadili hosta z prvoligových Českých Budějovic Kváču. Dvacetiletý gólman je oporou lídra druhé nejvyšší soutěže, v O2 areně ale kapituloval jako první. Ve 14. minutě jej překonal v přesilové hře Lev, jenž si tak připsal čtrnáctý gól v sezoně a vyrovnal svou bilanci z minulého ročníku.

V 17. minutě však Kváča předvedl skvělý zákrok proti střele Szturce a i díky tomu mohla Sparta vyrovnat. Při vyloučení Kloka zakončoval do odryté branky kapitán Hlinka a po 161 minutách ukončil neprůstřelnost gólmana Bartošáka, který v předešlých dvou zápasech udržel čisté konto.

Hosté se ale ve druhé třetině opět dostali do vedení, při hře čtyři na čtyři se prosadil pohotově dorážející Kucsera. Při Jandusově vyloučení mohl přidat třetí gól Olesz, Kváča byl ale připraven. Ve 30. minutě už však potřetí kapituloval: Lev při sparťanské přesilovce našel zpoza branky Zdráhala, který pohotově zakončil.

Následně byl ale vyloučen Hrbas a domácí bleskově snížili. Forman neměl problém trefit odkrytou branku a bývalý obránce Sparty se po jedenácti sekundách vracel zpět do hry. Ve 35. minutě byl blízko vyrovnání Smejkal, trefil však jen tyč. Na začátku třetí třetiny mohl srovnat Reichenberg, Bartošák ale hokejkou jeho šanci zlikvidoval.

Sparta tlačila a snažila se přidat třetí gól, jenže vítkovická obrana odolávala a vedle toho hosté čekali na své šance. Z brejku je mohl přiblížit tříbodovému zisku Zdráhal, Kváča jej ale vychytal. Při následné přesilovce si zase připsal důležitý zákrok proti Romanovi. Poslední slovo měl v 58. minutě Hudeček, který využil šťastného odrazu puku a uzavřel skóre. Sparta se tak nedostala ani k power play.

720p 360p REKLAMA Sparta - Vítkovice: Je vyrovnáno, puk dostal za Bartošáka Jaroslav Hlinka, 1:1 • VIDEO TV TIPSPORT

720p 360p REKLAMA Sparta - Vítkovice: Je rozhodnuto! Puk do brány dostal Hudeček, 2:4 • VIDEO TV TIPSPORT

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 19:02. J. Hlinka, 31:54. Forman Hosté: 13:45. Lev, 22:36. Kucsera, 29:21. P. Zdráhal, 57:39. Hudeček Sestavy Domácí: Kváča (Aittokallio) – Kalina, Z. Michálek, Tomáš Dvořák, Nedomlel, Švrček, T. Pavelka, M. Jandus – Říčka, P. Vrána, Kudrna – Smejkal, Černoch, Uher – Reichenberg, J. Hlinka, Forman – Kumstát, Pšenička, Dvořáček. Hosté: Bartošák (Dolejš) – Klok, Sloboda, Baranka, Hrbas, D. Krenželok, Trška – Olesz, Lev, Hudeček – D. Květoň, O. Roman, Szturc – Kucsera, Kolouch, P. Zdráhal – Kurovský, T. Jáchym, Š. Stránský – Tomi. Rozhodčí Hribik, Hejduk – Brejcha, Jelínek Stadion