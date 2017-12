Vítkovice a Zlín ve válce! Začaly ji ostré zákroky a výrok o respektu

Co také zaznělo v kauze VESELÝ vs. DEJ

„Ondru (Veselého) všichni znají, není zákeřný. Nechtěl ho zranit, nebyl důvod se za stavu 3:4 mstít.“ Robert Svoboda, trenér Zlína „Mým úmyslem ho (Deje) bylo čistě dohrát. Byla to částečně i jeho chyba, že zrovna chtěl přede mnou uhnout a já už jsem nestačil udělat nic jiného.“ Ondřej Veselý, zlínský kapitán „Zajímalo mě, jak to vypadalo. Tím, že jsem mu (Dejovi) zasáhl nohu a začal tam dělat kotouly, zákrok vypadá hrozivě. Jinak to byl ale běžný střet. Nechci ho odsoudit, že by tam hrál divadlo, ale kdyby spadl a zvedl se, nic z toho nebude. Tím, že se tam začal válet, vypadalo to teatrálně.“ Ondřej Veselý „Bylo to těsně po odpískání. Ale nevidím tam úmysl nebo vystrčené koleno. Ondra netrefil hráče tělem, ale setrvačností pokračoval. Po odpískání byl Dej uvolněný a střet nečekal. Mělo to větší následky, než to vypadalo. Ale víme, že je to faul, který do hokeje nepatří.“ Martin Hosták, generální manažer Zlína „Podle mě je z toho Ondra dost špatný. Ale byl jsem hodně překvapený z toho, co jsem si pak v médiích přečetl. Dá se říct, že mě to i naštvalo. Samozřejmě je otázkou, jak přesně to Ondřej Veselý před novináři řekl a jak moc novináři následně jeho slova upravili.“ Rastislav Dej, vítkovický útočník „Jak se můžu cítit? Čeká mě operační zákrok, ortéza, berle, dlouhá rekonvalescence.“ Rastislav Dej „Je tady modrobílá organizace, je tady žlutomodrá organizace. Uznávám trenéry, kteří už jsou nějaký čas v extralize, vždycky je tam pokora. Pořád je to jenom sport a mně tam od posledního zápasu chybí respekt. A pokora. Události z toho zápasu ve mně zůstaly. Nikdy jsem si nemyslel, že to budu jako trenér vnímat a je to tam.“ Jakub Petr, trenér a generální manažer Vítkovic „Nebere mi to hlava. Tohle není normální, není. Není možné vole, aby... Řekl jsem vole a omluvám se. Hráč typu Rastyho Deje tam leží na lehátku a organizace žlutomodrých si stěžuje, že tam hráč (Jakub Lev) někomu něco řekl. Trenéři se k nám chovají po zápase ve Zlíně, jak bych si v životě nedovolil chovat.“ Jakub Petr