Červený po Spengleru: Rozhodčí tady pískají všechno, ne jako u nás

Některým hráčům skoro až spadla brada. Hradečtí hokejisté prvně v kariéře na vlastní kůži zažili vše, co je spojené se slavným Spengler Cupem v Davosu. To není jen hokej a honitba bodů. „Doufám, že nás za rok zase pozvou,“ zadoufal útočník Rudolf Červený po čtvrtfinálové porážce 1:5 od Kanady, která nachystala Mountfieldu odlet domů.

Porazili jste ruský Jekatěrinburg, prohráli s Luganem a Kanadou. Loučíte se se vztyčenou hlavou?

„Myslím si, že ano. Ač jsme s Kanadou prohráli vysokým rozdílem, na Spengler Cupu jsme zanechali dobrý dojem. Jak my na ledě, tak naši fanoušci na tribunách. Doufám, že nás za rok zase pozvou a my odvedeme ještě lepší kus práce než letos. Je to tu skvělé, každý by si chtěl zahrát takový turnaj. Plný stadion, všude okolo samé úsměvy, párty u stadionu, hory, skvělé obsazení týmů… Paráda. Úroveň utkání je blízko zápasů reprezentace. Věřím, že zdejší tempo dokážeme přenést i do extraligy. A až se po novém roce utkáme doma s Libercem, že ani nebudeme muset střídat.“

Teď k zápasu s Kanadou. Svědčí výsledek 1:5 o rozdílu v síle obou týmů, nebo ne?

„Kanada tady má výborný tým. Výsledek vyplynul z první třetiny, kdy na nás hned vlítli, my hráli plno oslabení, ve kterých oni dvakrát udeřili. My se rázem museli tlačit víc do zakončení, otevřít hru, snažit se přečíslovat. Z toho vyplynuly chyby v obraně a následně další góly v naší síti.“

Kanada hrála třetí zápas ve čtyřech dnech, vy třetí duel ve třech dnech. Mělo to na začátek utkání vliv?

„Hlavně v první třetině. Oni do toho vletěli, my měli vyloučení. Nic jsme však nevzdali, druhou i třetí třetinu jsme podali dost kvalitní výkon, ale chyběly tomu góly. Hrát s Kanadou dvacet minut oslabení nejde, to se nedá vyhrát. Šance na jiné skóre jsme však měli.“

V čem byla hlavní síla Kanady?

„Hrají přímočaře, jsou důrazní, tlačí se do brány, všechno střílí hned na bránu, to byl hlavní rozdíl.“

Na ledě byly i emoce, zvlášť po nepotrestaném faulu vysokou holí na vás, po němž vám z úst tekla krev…

„Rozhodčí to zrovna přehlídnul, ale jinak si myslím, že tu pískají kvalitně. Trend je tu však jiný než u nás. Tady sudí posuzují jako faul každý zákrok holí, není jednoduché přizpůsobit se lusknutím prstů na jiný metr. Můžeme si z toho vzít poučení, že doma nebudeme hůl vůbec používat a snad budeme hrát méně oslabení v extralize a dočkáme se díky tomu lepších výsledků.“