Výjimečný rok 2017! Hokej pod Eiffelovkou a ve Vegas, ve hře nový model ligy

Češi začnou MS v Paříži

Do Francie za hokejem… Do hodně netradiční destinace vyrazí v květnu čeští hokejoví fanoušci vůbec poprvé v historii. V AccorHotels Areně pro 15 tisíc diváků se ve skupině tým trenéra Josefa Jandače postupně utká s Kanadou, Běloruskem, Finskem, Norskem, Slovinskem a domácí Francií. Cílem bude stěhování do druhého hostitelského města turnaje – v Kolíně nad Rýnem se budou hrát obě semifinále, finále i zápas o 3. místo.

Kombinovat hokej s krásami metropole pod Eiffelovkou bude skutečně výjimečným zážitkem. Světový šampionát se tam konal zatím pouze jednou v historii, v roce 1951 na něm ale Československo nestartovalo poté, co rok předtím komunistická moc zatkla 11 reprezentantů a odsoudila je ve vykonstruovaném procesu.

Ožijí Zlatí rytíři v městě hazaru

Další netradiční místo se objeví na hokejové mapě. Od sezony 2017/18 si bude fanoušek NHL zvykat na nové pořádky, třicet stávajícíh účastníků se rozšíří o tým Las Vegas Golden Knights. Zlatí rytíři budou hrát v nové T-Mobile Areně pro 17 500 diváků, jež byla otevřena v jižní části slavného bulváru Strip v dubnu. Které hvězdy se objeví v dresu nováčka zámořské soutěže? Dostanou šanci také Češi? To zatím není jisté. „Začínáme. Takže i pro starší Evropany z profesionálních soutěží je určitě větší šance se prosadit u nás, než v mužstvu, které má velice silnou soupisku a je tam málo prostoru, aby se do mužstva dostali,“ řekl k tomu skaut Vegas Golden Knights Vojtěch Kučera.

Nový model fotbalové ligy?

Každý s každým, 30 kol a mistr je známý. Tento zavedený herní model bude určitě platit ve zbytku této sezony fotbalové ePojisteni.cz ligy. V únoru by však kluby měly definitivně rozhodnout, zda od podzimu bude platit už nový model, který by měl přinést nejvyšší soutěži zatraktivnění i 42 zápasů navíc.

Na stole je návrh Ligové fotbalové asociace, který rozdělí po 30 kolech týmy do tří skupin. Na šest nejlepších, které budou hrát o titul, týmy mezi 7. až 10. místem zase budou bojovat o účast v baráži o Evropskou ligu, zbývajícím šesti celkům půjde o udržení.

Rozšířené EURO jednadvacítek

Nejdůležitější fotbalový turnaj roku a Češi nebudou chybět. Velké fotbalové turnaje se v posledních letech rozšiřují a EURO do 21 let není výjimkou - v druhé polovině června se bude hrát v Polsku poprvé s 12 účastníky. Tým Vítězslava Lavičky nečeká ve skupině C nic jednoduchého – utkání s Německem, Itálií a Dánskem. Fanoušci na tom určitě vydělají. Všechny zápasy odehrají v městě Tychy na stadionu pro 15 300 diváků, které se nachází jen 65 kilometrů od Bohumína.

Pražská premiéra srazu tenisové smetánky

Praha se od 22. do 24. září stane středobodem tenisového světa. Roger Federer s Rafaelem Nadalem a dalšími hvězdami odehrají v O2 Areně premiérový ročník Laver Cupu, turnaje inspirovaného golfovým Ryder Cupem.

Tým Evropy se v něm postaví zbytku světa, čili z odvěkých rivalů Federera s Nadalem budou tentokrát spoluhráči. Hvězdný lesk dodají i kapitáni. Evropskému výběru bude šéfovat Björn Borg, světový tým si vezme na starost John McEnroe. Nemělo by však jít o exhibici, ale regulérní ostré zápasy.

Kdo se bude chtít na premiéru výjimečné akce podívat, musí si připravit odpovídající peníze za vstupné, které by mělo začínat na pěti tisících korunách.