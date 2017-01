JAK TO BYLO: Čechy dovedl na vrchol, dnes by Ivan Hlinka oslavil 67 let

JAK TO BYLO: Ivan Hlinka

Neústupný, vtipný a prostě svůj. Takový byl Ivan Hlinka, bývalý československý hokejový reprezentant a trenér olympijských vítězů z Nagana. Během své bohaté hráčské i trenérské kariéry získal velký respekt a stal se legendou českého sportu. Rodák z Mostu nastoupil na lavičku české reprezentace dokonce dvakrát, ale v roce 2004 už ji k dalšímu úspěchu nedovedl. V srpnu 2004, dva týdny před startem Světového poháru, totiž na cestě do Karlových Varů boural a na následky nehody zemřel. Dnes by oslavil 67 let.