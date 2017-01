Průcha otevřeně: K doktorům už nepůjdu, hokej definitivně zabalím

Petr Průcha otevřeně přiznává, že doplatil na svůj osobitý herní styl, plný tvrdých osobních střetů. A nebojí se přiznat, že na předčasném odchodu ze scény si může také sám. Tím, že nedával na rady lékařů či fyzioterapeutů, kdy veškeré otřesy mozky „přecházel“.

Až mu jednou tělo řeklo STOP.

„Ačkoli se to hodně zlepšilo, jakýkoli náraz mi pořád zamotává hlavu a v hokeji se bez nárazů hrát nedá. Takže hokej je pro mě asi minulost. Mám to jako uzavřenou kapitolu,“ vykládá Průcha.

Poslední mač odehrál v dresu Petrohradu, během play off na jaře 2013, dál už to nešlo. Po fázi odpočinku a doufání, že se hlava umoudří, podstoupil mnoho detailních vyšetření. Ovšem bez potřebné odpovědi i progresu. A byť obdržel spoustu zajímavých nabídek k práci, všechny musel odmítat.

To samé se týkalo návrhů od různých doktorů-specialistů. „Po dvou letech docházení na různá vyšetření jsem si řekl, že už doktory navštěvovat nebudu. Nikam to nevede a ještě to je těžké na psychiku chodit tam… Řekl jsem si, že si udělám pohodu, klid, buď se to srovná, nebo ne. Ale asi se to nesrovná nikdy, takže jsem usoudil, že s hokejem už to dohromady nepůjde,“ líčí hráč s pěti sezonami v NHL na kontě.

<p>Ostrý zápas absolvoval naposledy před necelými čtyřmi roky a žádný další už nepřidá. Hokejový útočník Petr Průcha v pořadu Overtime prozradil, že už nepracuje na svém návratu do ledových arén. „Na základě mého zdravotního stavu si myslím, že hokej na profesionální úrovni už nikdy hrát nebudu a definitivně ho zabalím," prohlásil 34letý bývalý reprezentant, mistr světa z Vídně 2005.</p>

