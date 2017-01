Richard Šmehlík, zlatý muž z Nagana, je mistrem v brazilském jiu jitsu

Z ledové plochy na tatami. Taková je sportovní cesta Richarda Šmehlíka. V hokeji zažil skvělou kariéru. Byl členem zlatého týmu na olympijských hrách v Naganu v roce 1998 a s rolí obránce se nadobro rozloučil, jako hráč New Jersey Devils vítězstvím ve Stanley Cupu v roce 2003.

V současnosti žije v v americkém městě Buffalo, kde provozuje psí hotel. Sportu se ale věnuje dál. Brusle a hokejku však vyměnil za kimono.

V roce 2008 začal trénovat brazilské jiu jitsu a v něm sbírá další úspěchy. Aktuálně se stal držitelem černého pásu a tedy v pořadí devátým Čechem, kterému se to podařilo. Jedná se o skutečný úspěch, neboť černý pás dostane pouze necelé 1% lidí, kteří s tímto sportem začnou.

Šmehlík je členem klubu Buffalo Brazilian Jiu Jitsu a jeho hlavním trenérem je Charles Anzalone. Novopečený mistr jiu jitsu jezdí často na tréninky i do České republiky, a to do GB Draculino (Gracie Barra Czech Team Draculino) ve Frýdku-Místku.