Průcha si po hokeji užívá Floridu: Zabezpečený jsem, ale válet se nechci

Bývalý hokejový útočník Petr Průcha musel vinou zranění ukončit kariéru už ve 30 letech, přesto má úctyhodný životopis. Rodák z Chrudimi válel v Pardubicích, nastupoval s českými legendami v Rangers, zahrál si za Phoenix ahokejovou kariéru zakončil v Petrohradu.

Během kariéry si tak přišel na slušné peníze. „Zabezpečený jsem, ale člověk nemůže přestat dělat. Když se člověk začne válet, začne stárnout,“ uvědomuje si Průcha a nejvíce mu vyhovuje volnost, kterou díky svým aktivitám má. „Všechno mohu řešit přes telefon nebo počítač, takže můžu kdykoliv odjet. To je pro mě důležité.“

Mistr světa z roku 2005 a držitel bronzu ze světových šampionátů v letech 2011 a 2012 si tak užívá sportovního odpočinku v Miami, kam pravidelně odjíždí. „Jezdíme tam s klukama během české zimy, která v posledních letech nestojí za moc. Každý den hrajeme dvě a půl hodiny tenis, já jsem začal chodit na surf. Hrozně mě to baví, ale těch možností tam je více,“ popisuje Průcha, jenž tráví čas s kumpány Martinem Ručinským a Petrem Nedvědem.

<p><span>V prvním díle pořadu iSport TV Overtime bývalý hokejový útočník Petr Průcha přiznal, že návrat na led neplánuje a aktivní kariéra už je minulostí. I proto si bývalý hráč Phoenixu, Rangers či Petrohradu užívá sluníčka na Floridě, snaží se udržovat v kondici a hokej sleduje jako fanoušek. Podle slov 34letého mistra světa z roku 2005 se NHL v posledních letech výrazně změnila a český hokej se podle něho ubírá správným směrem.</span></p> Průcha v pořadu Overtime: Floridu si užívám, zabezpečený jsem

Hráč, jehož zámořská bilance v NHL činí 78 gólů ve 346 zápasech už zámořskou soutěž sleduje pouze u televize. „Poslední tři roky prošel hokej neuvěřitelnou změnou. Hodně se útočí a pro diváka je to zajímavější, protože s pukem už dneska umí každý. Hodně mě to baví.“ Průcha navíc věří, že se zvedne i český hokej. „Nevidím to tragicky. Úroveň tréninků se tady zvedla, každý tým si bere kondičního trenéra, což zvedne úroveň českých hokejistů,“ řekl.

On sám u toho ale nebude. „Trénování sebe samotného mě baví, ale dělat by to nemohl. Jste jako učitel ve třídě dětí,“ směje se a dokonce potěšil i své fanynky. Přítelkyni totiž nemá. „Aktuálně jsem volný,“ přiznal otevřeně.

Podívejte se na první díl pořadu Overtime s Petrem Průchou