Legendy vzpomínají na Hlinku: Kvůli NHL nezdravil, dělal z nás ostudy

Martin Ručinský, Jiří Šlégr a Robert Reichel zavzpomínali na zesnulého Ivana Hlinku • FOTO: koláž iSport.cz Sešli se a zavzpomínali na svého mentora. Někdejší pověstní odchovanci litvínovského hokeje Martin Ručinský, Jiří Šlégr a Robert Reichel si u příležitosti nedožitých 67. narozenin trenéra Ivana Hlinky zavzpomínali v trojdílném seriálu Vervy Litvínov na příhody a zážitky s mužem, který v roce 1998 dovedl český národní tým k olympijskému zlatu v Naganu.

Čím ho nejvíc naštvali? Martin Ručinský s Ivanem Hlinkou po příletu ze zlatého mistrovství světa v Lillehammeru • Foto Jaroslav Legner (Sport) Největší rozhořčení Ivana Hlinky měl na svědomí patrně Martin Ručinský. Současný generální manažer české hokejové reprezentace totiž dostal v roce 1991 během Kanadského poháru nabídku, aby hrál společně s Josefem Beránkem za tým Edmonton Oilers. „Nikomu jsme nic neřekli a podepsali jsme v NHL. Ivan však chtěl, abychom ještě jednu sezonu zůstali doma. Po sezoně jsem ho potkal a ani mě nepozdravil," přiznal Ručinský. „Kvůli tomu se vlastně naštval i na mě, protože si myslel, že o tom vím." dodal k úsměvné vzpomínce Šlégr.

Zlomený nos a stěhování? Hlinku to nezajímalo Martin Ručinský po příletu z Nagana na Staroměstském náměstí • Foto Pavel Mazáč (Sport) Pokud Ivan Hlinka chtěl, aby se konkrétní hráči zúčastnili reprezentačních akcí, tak prostě museli dorazit. Své o tom ví především Ručinský s Reichelem. „Před jedním světovým šampionátem jsem měl asi na třikrát zlomený nos. Říkal jsem to Ivanovi, když se mě ptal, zda dorazím. Potom, co se to dozvěděl, mi řekl, že ten nos mi sám narovná a bude," vypráví Ručinský s tím, že trenér se zeptal i na Reichela. „Ten zase řešil zrovna stěhování. Ivan však řekl, že si to přestěhuje jindy,“ a položil telefon. Pak už se mu nebylo možné dovolat. Legendární čeští hokejisté Martin Ručinský, Jiří Šlégr a Robert Reichel vzpomínají na Ivana Hlinku







Ručinského sádra Kamarádi Jaromír Jágr a Martin Ručinský na mistrovství světa v Praze v roce 2004 • Foto Pavel Mazáč (Sport) Vždycky byly dva faktory, které do sebe nikdy nezapadaly - Ivan Hlinka a zranění hokejisty. Svérázný kouč si nikdy nedělal hlavu ze zlomenin. Hráč zkrátka musel nastoupit. „V roce 1996 jsme měli přípravný kemp v Mariánských Lázních před mistrovstvím světa. Při tréninku jsem blbě upadl a zlomil si ruku. Když se o tom Ivan dozvěděl, tak vzal nůžky a přestřihl mi sádru. No a s tím jsem vlastně odehrál celý šampionát." líčil Martin Ručinský, kterému následně doktor řekl, že sádru už nepotřebuje.

Kouření a hraní karet v autobuse Josef Beránek (vlevo) a Robert Reichel a sprška šampaňského při oslavách naganského triumfu na Staromáku • Foto Pavel Mazáč (Sport) Když hokejová reprezentace vyjížděla na své akce autobusem, byl v něm vždycky přítomný i Ivan Hlinka. A to platilo i v Litvínově. „Za našich mladých let, kdy se hrál ještě trochu jiný hokej, několik hráčů kouřilo. Ivan samozřejmě taky. Vyloženě se čekalo na chvíle, ve kterých si chtěl Hlinka zakouřit. Když už na ní došlo, tak před autobusem kouřil Ivan a za vozem hráči," směje se od ucha k uchu Reichel. „Vždycky jsme v buse hráli karty. Většinou to bylo rozdělené na čtyři stoly. Jako bažanti jsme hráli vepředu. Ivan tak za námi vždycky přišel s tím, jestli si nemůže zahrát," culí se Ručinský. Legendární čeští hokejisté Martin Ručinský, Jiří Šlégr a Robert Reichel vzpomínají na Ivana Hlinku







Ostuda na SP v Německu Jiří Šlégr ukazuje fanouškům fotografii Ivana Hlinky, na jehož počest sehrály legendy českého hokeje Zlaté utkání v Jihlavě • Foto Pavel Mazáč (Sport) Světový pohár z roku 1996, který se hrál v Německu, dopadl pro český tým katastrofálně. Nevyhrál tam ani jeden zápas a od domácího výběru dostal sedm branek. Těsně po turnaji si s Hlinkou užili své Jiří Šlégr a Martin Ručinský. „Když Světový pohár skončil, tak se Ivan nabídl, že nás vezme autem do Česka. Robert měl štěstí, že letěl z místa rovnou do Kanady. Ve voze nám začal dávat neskutečnou čočku, jaká to byla ostuda. Po příjezdu na hranice se nám začaly smát, že jedou ostudy. Na to ale Ivan reagoval tak, že nechal stáhnout zadní okénko a řekl jim, že jediný ostudy sedí vzadu,“ popisují příhodu Ručinský se Šlégrem, které po příjezdu do ČR vzal Hlinka do hospody. Legendární čeští hokejisté Martin Ručinský, Jiří Šlégr a Robert Reichel vzpomínají na Ivana Hlinku







