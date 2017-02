Z lavic až na zimák. Plzeňské Akademiky čeká speciální utkání

V rámci 12. kola Evropské univerzitní hokejové ligy přivítá aktuální lídr tabulky, Akademici Plzeň, na svém domácím ledě v Home Monitoring Aréně nováčka z UNIPO Warriors Prešov a utkání to nebude jen tak ledajaké.

Už čas úvodní buly, 10:00, napovídá, že nebude vše tak, jak je obvyklé. Akademici totiž na úterý 7. února 2017 chystají druhý ročník akce „Z lavic až na zimák“, tedy utkání pro studenty středních a základních škol. Utkání, kterého se loni zúčastnilo přes 800 studentů bude moderovat Jiří Pelnář, pro děti jsou připravena edukační videa na kostce, soutěž o nejhezčí transparent a mnoho další zábavy. Hymny před utkáním si vezme na starost dětský sbor Andílci.

Aby toho nebylo málo, jako jediný univerzitní tým v republice se Akademici v tomto utkání připojí do jedinečného projektu „Legenda pomáhá“, jehož cílem je skrze Nadační fond Ivana Hlinky pomáhat současným i bývalým sportovcům v těžkých životních situacích. V rámci této akce, původně zamýšlené pouze pro 3 nejvyšší hokejové soutěže, nastoupí Akademici ve speciální edici dresů s motivem litvínovské legendy Ivana Hlinky. Všechny dresy poté poputují do aukce jejíž výtěžek půjde do Nadačního fondu Ivana Hlinky.

Akademici se s prešovským nováčkem utkali naposledy 23. ledna, když na ledě prešovské Ice Areny zvítězili tesně 3:2 a posunuli se do čela tabulky před tým Banské Bystrice. Na diváky tak kromě bohatého programu čeká jistě i napínavé hokejové utkání.