Sport Magazín o Jágrovi: rozhovor, vzpomínky maminky i Rona Francise

Jiní už v jeho věku stěží vstávají z postele. On se drží v nejlepší lize světa. Navíc v prvním útoku. I přesto, že mu bude 15. února pětačtyřicet let… „Že je to úžasný? No, radši bych bral, kdyby mi bylo třicet,“ s úsměvem reaguje Jaromír Jágr ve speciálním Sport Magazínu. Ten se věnuje fenoménu s číslem 68, vedle rozhovoru přímo s ním v něm najdete i exkluzivní interview s Ronem Francisem nebo vzpomínky maminky Anny Jágrové.