Hašek o podnikání: Vím, že se mi lidi smějí. Nelíbí se mi to. Ale počkejte!

Býval zvyklý večer co večer přijímat aplaus obecenstva, během úžasné hokejové kariéry Dominik Hašek pobral tuny poct. Chytal, vynikal. Dnes se o to samé pokouší v byznysu. Nezadal si zrovna lehký úkol, usmyslel si naučit český národ pít jeho „chytrý“ nápoj, nově pak i ten, který „chrání“.

Tuzemský spotřebitel na sociálních sítích hodně živě diskutuje nad neotřelým nápadem věnovat drink Smarty myslivcům, rybářům i jim blízkým včelařům, jak se praví v neobyčejné upoutávce na novinky z Haškovy dílny. Ta je ostatně už pár týdnů jedním z hitů internetu.

Pro pořad Overtime 52letý bývalý slavný gólman popsal detaily kampaně a vůbec svůj pohled na byznys, v němž věří, že prorazí. „To víte, že bych chtěl, aby každý kolem mě chodil a říkal mi: Dominiku, ty jsi tak vynikající,“ reaguje na diskuze lidí ke spotu, v němž zabírá hlavní roli.

„Chci, ať se lidi na sociálních sítích vyjadřují, od toho to tam je. Jestli je to dobře, nebo špatně (co děláme), člověk ve finále dokáže stejně jen tím, jestli se to bude prodávat, nebo ne. V tomhle případě mají lidi důvod se mi smát, zatím se neprodáváme, abychom si vydělali,“ uznává Hašek.

Za každou vteřinou reklamy na nový mok si však stojí. „Každý slovíčko je pravdivý, autentický, jsem myslivec, vzal jsem si klobouk, píšťalku používám na svého pejska. To pro mě bylo podstatný. Jak se říká: It´s real. Vím, že se tomu lidi smějí, nelíbí se mi to, ale tak to je. Já jsem s tím však byl moc spokojenej,“ hlásí Dominátor.

V rozhovoru pro Overtime vysvětluje, jak přišel na nápad, že vyvine pití s nezvyklou cílovou skupinou. „Dva, tři roky zpátky jsem se rozhodl, že se stanu myslivcem, k tomu mě přivedl můj pejsek. Znám lidi od myslivosti, vím, co dělají pro přírodu, pro zvěř, pro živočichy v přírodě. Do toho oboru jsem zapadl, určitý vztah mám i k rybářství. Šlo to jedno s druhým. Ale hlavně jsem chtěl přinést něco lidem, kteří jsou určitým způsobem opomíjení. Doteď žádný nápoj neměli, krom toho, že si do remosky udělali čaj. Není na ně myšleno, jsou opomíjení. Proto jsem těmhle lidem, kteří jdou tolikrát v zimě do přírody pomoci zvířatům, aby přežila, chtěl něco dát,“ vysvětluje Dominik Hašek emotivně.

VIDEO | Dominik Hašek představuje rybářského a mysliveckého Smartyho