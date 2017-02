Oslavenci Jágrovi přeje nejoblíbenější zpěvačka! Dál inspirujte, říká Rottrová

1 - olympijské zlato

2 - vítěz Stanleyova poháru

3 - držitel Ceny Lestera B. Pearsona pro nejužitečnějšího hráče podle hokejistů

4 - nejvíc gólů v zápase NHL (v říjnu 2000 proti New York Rangers)5 - vítěz kanadského bodování NHL

6 - medailí z reprezentačních akcí (zlato a bronz z OH, dvě zlaté a dvě bronzové z MS)

7 - člen prvního All Star týmu NHL

8 - klubů v NHL

12 - prvenství v domácí anketě Zlatá hokejka

15 - číslo dresu, které nosil v Kladně před odchodem do NHL

18 - velkých reprezentačních akcí (10x MS, 5x OH, 2x SP a 1x Kanadský pohár)

19 - gólů v prodloužení v NHL (1. místo v historii)22 - číslo dresu v reprezentaci před odchodem do NHL

23 - počet sezon v NHL

31 - bodů v této sezoně

55 - gólů v reprezentaci

66 - počet bodů v předchozí sezoně, kdy jako nejstarší hráč překonal šedesátibodovou hranici

68 - číslo dresu v NHL

81 - gólů v čs. a české lize

82 - gólů v ruské lize a KHL

133 - vítězných gólů v NHL (1. místo)

149 - bodové maximum v NHL (v sezoně 1995/96)

152 - zápasů v reprezentaci

759 - gólů v základní části NHL (3. místo)

1140 - asistencí v základní části NHL (5. místo)

1683 - zápasů v základní části NHL (4. místo)

1899 - bodů v základní části NHL (2. místo)

150.000 dolarů - plat v první sezoně v NHL

4 000 000 dolarů - současný plat

11 483 333 dolarů - nejvyšší plat (v sezoně 2002/03 ve Washingtonu)

125 000 000 dolarů - přibližný celkový výdělek v NHL