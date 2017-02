Jágr slaví, hvězdy mu přejí: Dožeň Gretzkyho a ať děti v kabině nezlobí

Ten velký den už je tady, Jaromír Jágr dnes slaví 45. narozeniny. S gratulanty se ani tentokrát určitě netrhnou dveře a přispěl také iSport.cz, který zprostředkoval přání od mnoha bývalých přátel z hokejového světa. Podívejte se, co Jágrovi k jubileu vzkázali Jiří Šlégr, Petr Nedvěd, Michael Frolík, Jaroslav Bednář a mnozí další.

Jágr je hříčkou přírody a jeho narozeniny jsou velkým tématem. Jeho spoluhráči ze zlaté české generace jsou už nějakou dobu v důchodu, ale on stále válí v NHL a nedá se říct, že by nestíhal. Jeho kamarádi si do něj tedy s chutí rýpli.

„Tak všechno nejlepší k 55tým, jé pardon, 45tým narozeninám," popichuje Frolík. S dalším rýpancem ho následoval bývalý spoluhráč z Pittsburghu a newyorských Rangers Nedvěd, který vypočítával, co vlastně parťákovi popřát. „No štěstíčko pořád máš, když jsem viděl ten gól, co jsi dal tuhle zadkem," vykládal vyhlášený šprýmař.

Bývalý útočník Martin Ručinský zase Jágrovi přeje, aby ještě v historických statistikách NHL dohnal Wayna Gretzkyho - jediného hokejistu, který je v pořadí před Jágrem.

S opravdovým věkem legendárního forvarda mělo hned několik gratulantů malý problém, vybavit si cifru nebylo zase tak snadné. Zasekl se i současný trenér národního mužstva Josef Jandač. který má ale tušení, že Jágr ho v letech brzy dožene. „A až přijedeš do Čech, tak se ozvi, probereme nějakou taktiku," dodal pohotově. "Ať tě nezlobí děti v kabině," vzkázal bývalý reprezentační brankář Milan Hnilička.

Co říkali ostatní gratulanti? Podívejte se na celé video...

