Kondiční kouč Břetenář: Cílem není, aby hráč odešel po ČTYŘECH

Kondiční trénink, technologické pomůcky, grafy… I tak lze piplat hokejistovu kondici, alespoň v podání Michala Břetenáře. Díky „kouzelným“ krabičkám s názvem Moxy, které měří okysličení svalu, dokáže v reálném čase určit, kde hráč ještě může, a kdy ne.

V čem jsou ony krabičky unikátní?

„Je to něco úplně nového, jako první z Česka s nimi začal pracovat pan doktor Dostál z Institutu sportovního lékařství. Je to pomůcka, díky které mohou hráči trénovat mnohem přesněji, opravdu individuálně. S nimi ten kluk dostane vždycky, co ten den snese, nikdy víc ani míň. Jsme dva lidé, kdo tady s tím pracuje, já a Martin Iterský, což je kondiční kouč na Spartě.“

Co přesně měří?

„Tkáňový kyslík jako zpětnou vazbu pro trénink, hemoglobin a ve spojitosti s hrudním pásem se měří i tepová frekvence. Na základě těch tří křivek vyhodnocuji, jestli je hráč schopný zátěže, kterou jsem si připravil, nebo není. Dopředu tak nikdy nevím, kolik bude opakování jednotlivých cvičení, nebo jak bude dlouhý samotný trénink.“

Změnilo to váš pohled na kondiční přípravu?

„Hodně. Člověk tím, jak se vyvíjí a jak čerpá informace, tak spoustu věcí zkouší a vymýšlí. Teď zpětně vidím, jak je sebelepší trénink pořád od oka a kvůli tomu nepřesný. Trenér může mít sebelepší cit, zmáknutou techniku provedení, sebekomplexnější cvičení, ale to dávkování člověk neví. Jestli to není moc, nebo málo. Dělali jsme i takový test, kdy jsme měřili dva silově podobně vybavené kluky, dělali to samé, a druhý den bylo krásně vidět, jak každý zregeneroval do druhého dne úplně jinak. Tím chci říct, že bez tý krabičky je to vaření z vody.“

Co když jde tělo za hranu?

„Prodlužuje se regenerace, tím pádem další zátěž v dalším dni nesnese takovou intenzitu, jakou by mohl. Když člověk přijde z tréninku, je hodně unavený a přetrénovaný, tak trpí po zbytek týdne.“

Jak tento přístup vnímají hráči?

„Nejtěžší je jim vysvětlit to, že odtrénují jen to, co ten den opravdu snesou. Největším problémem je pro ně hlava, protože kolikrát se stane, že trénink předčasně ukončím pro to, že vidím, že ten den to pro ně nemá větší smysl a nikam je to neposouvá. Často tak odchází „čerství“ a sami do toho musí dozrát, že je to správně. Na křivkách je krásně vidět, jestli už nemůže tělo, nebo jen nechce hlava.“

Není taky důležité, aby si hráči hrábli na dno a šli za hranu?

„Určitě to asi není od věci i skrz nějakou psychickou odolnost to čas od času aplikovat, ale rozhodně bych nestavěl přípravu na neustálém přetěžování.“

Kondičních trenérů v poslední době přibylo, tato práce získala důležitost. Jste na podobné vlně?

„Tady není prostředí, kde by kluci měli chuť si hromadně sednout, říct, si, já to dělám takhle, přidá se druhý, aby si z toho každý něco odnesl. Spíš tu všichni vnímají tu svoji práci tak, že je nejlepší, a kdo to dělá jinak, tak je to debil, a to je škoda. V hokeji se pohybuji čtyři roky, to je strašně krátká doba a informace furt čerpám, a to i díky tomu, že se pohybuju kolem sportovního lékařství. Dostávám do ruky i nové materiály, kvůli kterým jsem nějaké věci cíleně zapomenul, třeba pohled na laktát, aerobní a anaerobní práhy a fyzické testování hokejistů a podobně.“