Jágr má narozeniny, hráči vzpomínají. Šlégrovi řezal hokejku, Bednáře budil

Jágrův spoluhráč z Omsku

„Jarda je hravej, já taky. Tak jsme spolu občas v Omsku zavítali do kasína, měli jsme tam společné známé, kteří to tam vlastnili, proto jsme dostali i vlastní salónek. Jeden večer jsem byl unavený, tak jsem tam usnul. Najednou mě Jarda vzbudil. Teď vstávej, to trefím, říkal. A on to doopravdy trefil.“

Jágrův spoluhráč z Pittsburghu

„Přišel jsem do Pittsburghu a on se podíval na mojí hokejku a ptal se: S čím to proboha hraješ? Začal jí řezat a upravovat a totálně mi ji změnil zahnutí. Šel jsem pak na trénink, vystřelil a on mi říkal: No vidíš, konečně střílíš pořádně. Následně jsem si zlomil prst, trénoval jsem se sádrou. No vidíš, teď jsi mi konečně pořádně nahrál, řekl.

Milan Nový

nejlepší střelec v historii domácí soutěže, s Jágrem hrál za Kladno

„Přišel do mužstva, bylo mu 16, nahrál jsem mu proti Gottwaldovu, on jel mezi dvěma obránci, měl jsem trochu strach, ale ještě jsem nevěděl, že je geniální hokejista, on tam zakličkoval a dal gól. To se nepodaří každému.“

Je hokejovou legendou, navíc pořádně dlouhověkou. Jaromír Jágr dnes slaví 45. narozeniny, během své výjimečné kariéry s ním zažila plejáda dalších hokejových okolností výjimečné momenty i fanouškům skryté historky. O některé z nich se podělily před kamerou iSport TV. Podívejte se, co řekli Petr Nedvěd, Jiří Šlégr, Milan Nový, Jaroslav Bednář, Josef Jandač a další.

Ten velký den už je tady, Jaromír Jágr dnes slaví 45. narozeniny. S gratulanty se ani tentokrát určitě netrhnou dveře a přispěl také iSport.cz, který zprostředkoval přání od mnoha bývalých přátel z hokejového světa. Podívejte se, co Jágrovi přejí Jiří Šlégr, Petr Nedvěd, Michael Frolík, Jaroslav Bednář a mnozí další.

Legendární Jaromír Jágr slaví své čtyřicáté páté narozeniny! Mezi gratulanty figuruje i Marie Rottrová, Jágrova nejoblíbenější zpěvačka. Jaký vztah má k hokeji ona sama? A co přeje slavné „šedesátsomičce"? Podívejte se ve VIDEU.