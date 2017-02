Spolu vyhráli na olympiádě v Naganu, spojuje je také hokejová dlouhověkost. Hašek potkal Jágra na pódiu při nedávném ceremoniálu v Los Angeles, kde se vyhlašovala stovka největších legend zámořské soutěže. „Nechali jsme se spolu i vyfotit,“ říká Hašek.

Exkluzivní výběr největších legend zůstal bez pořadí, někteří experti však brankářského mága Haška ve svých vlastních žebříčcích zařadili do nejlepší desítky, zatímco Jágra jako druhého nejproduktivnějšího hráče v historii NHL zcela pominuli.

„Že mě někteří dali mezi prvních deset, z toho jsem byl překvapený, když jsem se našel tak neskutečně vysoko. Jardovi asi „ublížilo“, že hrál v Pittsburghu s Mariem Lemieuxem, to byl lídr mužstva. Jinak by byl v hodnocení ještě výš,“ tvrdí Dominátor.

1080p 720p 480p 360p 240p <p>Jako jediní čeští hokejisté se dostali do výběru nejlepších hráčů v historii NHL. Dominik Hašek v dalším díle pořadu iSport TV Overtime hovoří o svém vztahu k Jaromíru Jágrovi. „Rivalita tam určitě byla, každý chtěl být nejlepší. Ale je těžký porovnávat brankáře a útočníka,“ říká Hašek o Jágrovi, který dnes slaví 45. narozeniny.</p> REKLAMA Hašek o Jágrovi: Každý jsme jiný. On měl svá kasina, já se jich bál • VIDEO iSport TV



Vzájemné souboje neměl v oblibě. „Nejvíc Jardu pamatuju v době, kdy hrál za Pittsburgh, potkali jsme se až osmkrát za sezonu. To bylo za trest – hlídali jsme Lemieuxe, Jarda se uvolnil a dal gól.“

Na ledě patřili mezi zásadní postavy, mimo něj se však lišili. „Jarda je úplně jinej, já už měl tehdy malé děti, Jardův život byl trochu jako u Karla Gotta. A to je krásný, klobouk dolů za to, co věnuje hokeji, je to jeho život. Já už měl rodinu a děti a priority pro mě byly jinak postavené.“

Hašek nesdílel ani Jágrovu zálibu v hazardu. „Jarda chodil do kasina, já se kasinu vyhýbal. Bál jsem se, kdybych tam šel, že bych do toho spadnul.“ Na večeři spolu zašli jen jednou v době, kdy působili v Rusku. „Ne že bychom se neměli rádi, ale měli jsme každý jiné zájmy a Jarda je také o sedm let mladší.“

Dnešní Jágrovu kariéru na Floridě sleduje Hašek s uznáním. „Jako útočník to má těžší než obránce, Musí dávat góly, jít před branku, tvořit, někdo si na něj může počkat a narazit ho. Jsem na něj zvědavý a držím palce.“

Podívejte se, jak Dominik Hašek hovořil v pořadu Overtime o svém podnikání: Vím, že se mi lidi smějí. Nelíbí se mi to. Ale počkejte!