Gáboríkův otec vrací úder: Marián že na mladé kašle? Libu jsem tu neviděl

U východních sousedů to pěkně jiskří, rozhovor Igora Liby pro iSport.cz spustil pořádnou přestřelku. Někdejší československý hokejový kapitán se opřel do fungování slovenského hokeje a tamní výchovy mládeže, ve které by rád viděl větší zapojení bývalých i současných hráčů. Z nezájmu o rozvoj mladíků jmenovitě nařkl Mariána Gáboríka, útočníka Los Angeles Kings. Na Libovu kritiku zareagoval otec hráče Los Angeles Kings Pavol Gáborík: "Vždycky investuje spoustu času a peněz na úkor svého volna."