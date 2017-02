Kouzla jako od Jágra! Finský talent Floridy zostudil naráz tři soupeře

Nehraje NHL, ani neválčí na farmě. Finský centr působí v univerzitní soutěži NCAA, ale ruce má jako ze zlata. Rodák z Helsinek, kterého Florida draftovala v roce 2016 ze třiadvacáté pozice v prvním kole, ukazuje velký potenciál.

Ve své první sezoně v zámoří dosud nasbíral 27 bodů (16+15), ale mezi povědomí hokejových fanoušků se dostal něčím jiným. V nočním utkání proti univerzitě ze St. Cloud vymíchal tři hráče najednou a později celý zápas i rozhodl.

Denver's Henrik Borgstrom with an absolutely filthy display of stickhandling skills on the entire Huskies line pic.twitter.com/JkpiPDTpvE