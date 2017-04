Pohár pro zesnulou mámu. Titul patří i jí, hlásil dojatý slovenský útočník

Byl to nejemotivnější moment play off slovenské extraligy. Hokejový útočník Tomáš Zigo z Banské Bystrice převzal mistrovský pohár od kapitána Tomáše Surového a společně s tátou a bratrem jej symbolicky věnoval zesnulé mámě Miriam. „Jsem rád, že to takhle vyšlo a otec s bratrem mohli být se mnou. Poslali jsme mamině spolu nahoru vzkaz, bylo to pro ni,“ říkal Zigo pro slovenský portál sme.sk. Titul slavil i s českými spoluhráči obráncem Adamem Sedlákem (v play off 8 zápasů/0 bodů) a útočníkem Petrem Kafkou (v play off 15/6+4).

Banská Bystrica ve finále slovenské extraligy porazila obhájce z Nitry 4:1 na zápasy. Rozhodující duel na domácí půdě suverénně zvládla 6:2. S největšími emocemi bojoval útočník Zigo. Na začátku dubna přišel o mámu (46 let), vynechal několik semifinálových duelů. Ve finále už byl znovu na ledě. S velkou motivací. Získat titul pro mámu.

VIDEO: Takhle se Banská Bystrica radovala z vítězství

Když po vítězném finále kapitán Tomáš Surový přebíral pohár, hned jej předal Zigovi. Ten jej přivezl k tátovi a bratrovi, klekli si společně nad něj a pak poslali vzkaz k nebi. „Jsou to pro mě velké emoce,“ popisoval dojatý Zigo. „Slíbili jsme si, i kluci z týmu, že to vyhrajeme i pro moji mamimu. Vyšlo to. Titul patří i jí, vedla mě k hokeji, pomáhala mi a stále mě povzbuzovala. Děkuju jí za to, že jsem mohl hrát hokej.“

Po vydařeném play off může Zigo své hokejové zážitky ještě navýšit. Reprezentační trenér Zdeno Cíger jej nominoval na generálku před mistrovstvím světa, kterou pro Slovensko budou dva zápasy v norském Hamaru. Zigo, bývalý útočník bratislavského Slovanu (29 zápasů v KHL s bilancí 4+4), zatím v národním týmu odehrál čtyři duely v minulé sezoně. Pokud by se probojoval i na světový šampionát, byla by to pro něj premiéra na velké mezinárodní akci.