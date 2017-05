Šéfka BPA: Medaile z MS by se hodila, chceme kultivovat reklamy na ledě

Má radost z toho, jak se povedl jubilejní osmdesátý ročník Tipsport extraligy. I ukončené Hokejové hry, které do fanoušků nalily před šampionátem pořádnou vlnou optimismu. „Medaile by se hodila,“ pousmála se Jana Obermajerová, šéfka společnosti BPA, výhradního marketingového partnera svazu. „Ale nevytvářejme na kluky zbytečně nervy a tlak. Hlavně fanděme a držme palce!“

Fanoušci se bavili v hledišti. Na ledě zase bavili čeští hokejisté... Turnaj vyhráli. České Budějovice ukázaly, že jsou hokejovým městem. „Radost z celého turnaje je na místě,“ tvrdí Jana Obermajerová, nejvlivnější dáma českého hokeje.

Co říkáte na celkový úspěch akce?

„Pro konání her jsme vybrali dobré hokejové město, bylo vyprodáno, děkuji za pomoc vedení města i Motoru. Aréna byla plná i na zápasy dalších týmů, myslím si, že vedení Euro Hockey Tour i Mezinárodní hokejové federace o České republice, jako o hokejové destinaci, dobře ví. Děkuji našemu produkčnímu týmu, který stojí za námětem realizací celého turnaje. Stále se zlepšují. Sama jsem kdysi byla na jejich místě, takže dobře vím, jak to, v uvozovkách, bolí, a kolik je za tím práce. Ale když se to povede, je to radost. No a český tým? Mančaft, který dá osm gólů Švédům, zaslouží největší poklonu.“

Je to velké povzbuzení pro mistrovství světa?

„Radost z Carlson hokejových her je na místě. Ale nevytvářejme zbytečně nervy a tlak. Fanděme, držme klukům palce. Hokej hrát umějí, potřebují zdraví i štěstí. Zní to otřepaně, ale je to pravda.“

Už by i z marketingového hlediska český hokej potřeboval poprvé od roku 2012 medaili? A nejlépe zlatou, která naposledy cinkla v roce 2010?

„Medaile by se hodila! (usměje se) Navíc letos, když si připomínáme borce z roku 1947, držitele historicky prvního titulu. Jinak z marketingového hlediska máme dlouhodobé partnery, kteří naštěstí vědí, co jim spojení s hokejem přináší, zažili medaile i porážky. Partnerskou hokejovou rodinu postupně rozšiřujeme. Být partnerem české hokejové reprezentace není už jen srdeční záležitost jako před dvaceti lety. Vše je podloženo patřičnými daty pro marketingové specialisty, spojení se našim partnerům zhodnotí. Je za tím dlouhodobá práce na obou stranách.“

Velkou popularitu mezi fanoušky má i projekt Hokejka, který podporuje komunitu českého hokeje. Jak vás to těší?

„Vytváříme exkluzivní obsah pro hokejovou rodinu. Už je nás více než 120 tisíc. Jsou tam přednostní informace, lidé mají možnost si zatrénovat s hráči, zúčastnit se mistrovství světa. Ale přináší to i další výhody pro fanoušky, hobby hráče, rodiče začínajících hráčů. Prostě každý, koho hokej zajímá, si tam najde to své. Jsou tam i videoreportáže ze zákulisí, aktuální dění napříč českými hokejovými soutěžemi.“

Extraligová sezona byla povedená

Jak byste zhodnotila jubilejní osmdesátou extraligovou sezonu?

„Z našeho pohledu byla povedená. Jsem ráda, že se i přes počáteční obavy z toho, že se současně se startem konal Světový pohár, podařilo udržet pěknou celkovou návštěvnost, v průměru je to třetí nejlepší v historii (5178 lidí).“

Co konkrétně byste vypíchla?

„Parádní úspěch týmu Piráti Chomutov, nečekaně krátkou čtvrtfinálovou sérii Kometa - Sparta a nakonec i vyrovnanou baráž. Jsem ráda, že se podařilo udržet v Tipsport extralize Pardubicím, které mají silnou základnu fanoušků. Mám také radost, že se podařilo přesvědčit generálního partnera soutěže, Tipsport, aby ocenil finančním bonusem oba finalisty. Rezervy jsou ale vždy a všude, a kdybychom byli úplně spokojení, tak je něco špatně.“

Takže co konkrétně by se mělo ještě zlepšit?

„Z našeho oboru jistě kultivace reklamní prezentace na ledě. My v BPA s hlavními partnery extraligy na tom pracujeme již několik let. Podařilo se nám přesvědčit Radegast a nyní i Generali a další partnery k užití loga v inverzní podobě, což je další příspěvek těchto firem fanouškům. Jenže větší část ledové plochy obchodují kluby. Jsem ráda, že se některé již touto cestou také vydaly, třeba upravily i mantinel jako Třinec nebo Liberec. Finance jsou potřeba, ale vše by mohlo mít větší řád. Mrzí mě bod omezující procento reklamního prostoru na ledě, před lety zmizel z rozpisu soutěže. Tipsport extraliga každopádně pod vedením svazu a ředitele Pepy Řezníčka udělala velký kus práce v profesionalizaci po sportovní stránce a stále to vylepšuje.“

Je pro extraligu dobrá zpráva, že vyhrála po dlouhých letech Kometa, tedy tým s tak velkou a vášnivou fanouškovou základnou?

„První dobrá zpráva byla už před lety, kdy Kometa vlítla zpátky na extraligovou scénu. Klobouk dolů před Liborem Zábranským a jeho týmem. Prostě práce, pokora, srdíčko, úspěch... A fanoušci? To musíte zažít... Prostě paráda, jako kdyby to byla další pětka na ledě. Mám velkou radost i z toho, jak při finále lidé korektně poděkovali soupeři, tedy Bílým Tygrům. Tak by to mělo být.“

Máte pocit, že díky nejrůznějším projektům, hlavně Pojď hrát hokej, má o hokej zájem čím dál tím více malých dětí?

„Podle počtu malých dětí, které přišly v prvním ročníku na stadiony, byl zájem až nečekaný. Hokejovému svazu se projekt povedl, o takové náborové akci jsme snili, ale jde o nákladnou záležitost, projekt alespoň marketingově podporujeme. Lední hokej je vhodný sport pro děti, dokonce i ty s potížemi dýchání, a není třeba se obávat velkých nákladů. Pro první krůčky a začátky mají vybavení v klubech již připravené.“