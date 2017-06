Hosták: Medaili chceme každý rok, ale situace tomu neodpovídá

CHAT | Bývalý hokejový útočník Martin Hosták získal československý titul se Spartou, vyzkoušel si NHL v dresu Philadelphie a několik let strávil i ve Švédsku. Bývalý československý i český reprezentant je dnes hokejovým expertem a spolukomentátorem České televize. V úterý od 10 hodin odpovídal na dotazy čtenářů iSport.cz. Co řekl o národním týmu, NHL, nebo o svém možném angažmá ve Zlíně? Přečtěte si všechny odpovědi.

O MOŽNÝCH ZMĚNÁCH NA STŘÍDAČCE REPREZENTACE

„Trenérský štáb odvedl spoustu práce. Mistrovství světa nebyl úspěch a kompetentní lidé na svazu to vyhodnotí, zda dostane Josef Jandač prostor pokračovat. Nejsem příznivcem radikálních řešení, aby se někdo vyhazoval, bral a zase vyhazoval. Nechme trenérům čas na práci."

O INTERVALU MISTROVSTVÍ SVĚTA

„Asi by, co se týče kvality a zájmu diváků, bylo lepší kdyby MS bylo co 2 roky. Na druhou stranu tohle mistrovství světa je dost sledovaná záležitost, přestože je každý rok. Když si uvědomíme, že dnešní vrcholový sport se točí kolem peněz, tak IIHF je potřebuje někde vygenerovat. A k tomu slouží právě mistrovství světa, aby mohla IIHF podporovat mládežnický hokej. Osobně mi to nevadí, já se rád podívám na hráče každý rok, jak se zlepšili, kam se posunuli. Chápu, že je spousta zápasů, které kvalitu mistrovství světa nemají. Dovedu si představit, že by se mistrovství světa hrálo ve dvanácti mužstvech, ale zase budeme narážet na ekonomiku. IIHF potřebuje i v těch zemích, které by byly pod čárou, udržet zájem o hokej a mistrovství světa je k tomu ideální příležitost."

O SESTAVOVÁNÍ SOUPISKY PRO MS

„Jsou samozřejmě názory, že kompaktní tým z konce 90. let, kde bylo hodně hráčů z extraligy, vyhrával mistrovství světa či Nagano, ale byli tam i hráči z NHL. Ta kvalita tam prostě je. Jestliže kádr posilují Švédové, Finové, Švýcaři, tak nevidím důvod, proč bychom neměli my. Záleží, jakou má kdo formu, ale to už záleží na trenérovi. Nerozlišoval bych, odkud hráč přišel, ale trenérovi se prostě hodí. Důležité je, aby hráči svou roli dobře plnili. Otázkou samozřejmě je, jakou kvalitu máme. Rádi bychom viděli medaili každý rok, ale situace českého hokeje tomu bohužel aktuálně neodpovídá."

O MOŽNÉM ANGAŽMÁ VE ZLÍNĚ

"To zatím ponechám bez komentáře."

O ČEŠÍCH, KTEŘÍ ČERSTVĚ PODEPSALI DO NHL

„Radim Šimek by se prosadit mohl, hokej má v sobě. Podobně je na tom i Jakub Jeřábek, ale u něj trochu váhám. Ale váhali jsme už před mistrovstvím světa, jestli na to bude stačit a V Moskvě to zvládl fantasticky, takže věřím, že to zvládne v NHL. Libora Šuláka si netroufnu hodnotit, viděl jsem ho málo, ale v reprezentaci mě překvapil. Musím se ale přiznat, že EBEL Ligu nesleduju, proto si netroufnu tvrdit. Tomáš Hyka se podle mého prosadí. Zámoří už si vyzkoušel, úspěšně prošel kempem Flyers, kdy dojel na legislativní problém. Chtěli ho angažovat, ale legislativně se s tím nedokázali poprat, věřím, že on se prosadí. Má na to parametry i pohyb. Zdaleka už se nehraje takový úporný hokej, všechno míří k rychlosti a s tou on problém nemá."

O SVÉM PŮSOBENÍ V NHL

„Dnes už vzpomínám rád. První rok jsem odehrál 50 zápasů, což považuju za dobrou vizitku. Bohužel trenér vyznával trochu jiný styl hry, než který jsem byl schopný předvádět. Tehdy Flyers nepostupovali do play off, moc se nedařilo a rotace hráčů ve třetí a čtvrté lajně, kde jsem hrál nejvíc, byla velká. Možná jsem mohl být vytrvalejší. Ve druhé sezoně jsem se dostal nahoru, ale vyměnili trenéra a poslali mě dolů. Mohl jsem vytrvat, ale rozhodl jsem jít do Švédska a zabojovat tam o národní tým, než zůstávat v zámoří. To je asi důvod, proč těch zápasů nemám víc."