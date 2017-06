Bukač: Český hokej neví, jak nahoru. S Lenerem se pohnout nemůže

Oblíbený národní sport se ocitl pod palbou úvah osobností, které se snaží dopídit důvodů, proč český hokej kydnul do neúspěšného období. Elitní národní tým už se pět let po sobě vrací z akcí bez medailové nadváhy, talenty kdysi sršící soubor do 20 let čeká na odměnu ostudných dvanáct roků. „K úspěchu nám teď může dopomoci jedině náhoda,“ míní kouč mistrů světa 1985 a 1996.

Když mu onehdy došla trpělivost, sedl ke stolu, sepsal dopis s námitkami vůči šéftrenérovi českého hokeje a zaslal jej na adresu prezidenta svazu. „Lener na to nemá," vylíčil Luděk Bukač své motivy v pořadu OVERTIME. Podívejte se, co ho nejvíc štve i jestli vidí světlo na konci tunelu.

Ani práci Luďka Bukače, v takřka 82 letech nesmírně vitálně působícího analytika, neleští jen samé triumfy. Pamětníci vzpomenou například totální krach reprezentace při Světovém poháru 1996, kde se soubor Jágra, Reichla či Nedvěda zcela rozložil.

Sám Bukač sebekriticky přidává svůj další průšvih. „K hokeji jsem přivedl Lenera,“ vzpomíná Hlinkova parťáka ze zlatého Nagana, jemuž upletl cestu k národním službám. Po čase zjistil, že se spletl, dnes pro nynějšího šéftrenéra ČSLH nemá slůvko respektu. Není to absolutně v osobní rovině, upozorňuje však Bukač.

Jde mu o to, že Lenerově léčbě hokeje ani trochu nevěří. „Nemám v něj důvěru, absolutně ne. Jestliže se chce předseda svazu opírat o jeho práci, nemůžeme s hokejem hnout,“ říká Bukač v pořadu OVERTIME.

Má za sebou úžasnou hokejovou kariéru. Luděk Bukač získal jako hráč stříbrnou i bronzovou medaili na MS, v roli kouče pak dovedl na světových šampionátech národní tým k titulům v roce 1985 a 1996. I v 82 letech se neustále vyjadřuje k dění v českém hokeji. Luděk Bukač se stal dalším členem Síně slávy deníku Sport.

Co také Luděk Bukač řekl:

„Nemluvím o krizi českého hokeje, ale o krizi hokeje mládeže a krizi klimatu a prostředí.“

„Máme tu zvláštní generaci trenérů, kteří málo dokázali jako hráči a trénují ligu. Ale co to je – trénovat ligu?“

„Nelze, aby se tu trenéři učili hokej jako básničku. Je to otázka citová, otázka hloubky a vstupu do prostředí.“

„V hokeji mi chybí otevřenost, rád bych si o něm s některými lidmi promluvil.“