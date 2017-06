Pastrňák je nejmladším českým hokejovým králem! Porazil Voráčka

Za sebou má už třetí sezonu v NHL, v nejlepší lize světa nastřílel přes 50 gólů, stihl už dvě mistrovství světa. A teď vyhrál jako nejmladší hokejista naší historie Zlatou hokejku. Největší úkaz: máte pocit, že je na vrcholu už tak pět let, přitom v květnu oslavil 21. narozeniny. Pořád je to mládě, které se učí a taky zlepšuje. Do teď byli nejmladšími vítězi tradiční ankety dvaadvacetiletí Dominik Hašek s Milošem Holaněm.

720p 360p <p>49. ročník Zlaté hokejky je tady a hokejisté se hodili do gala. Kdo vyvedl nejkrásnější partnerku? Podívejte se ve VIDEU.</p> REKLAMA Hokejisté se hodili do gala a vyvedli partnerky. Komu to nejvíce slušelo? • VIDEO iSport TV

„Vyhrál naprosto zaslouženě, pro mě je jasný vítěz už dopředu. Ve dvaceti letech dát 34 gólů a udělat 70 bodů v 75 zápasech? To vůbec není jednoduchý, navíc ve směru, kam se NHL ubírá,“ smeká před vítězem druhý Jakub Voráček.

„Davida bych volil taky. Měl výbornou sezonu. Na začátku sezony závodil v gólech s Crosbym. Pochybuju, že měl někdo lepší sezonu než on,“ přidává se šestatřicetiletý mazák Radim Vrbata. „Navíc mu pomohlo, v jaké lajně hrál. Sedl si s Bergeronem a Marchandem a přesně to k tomu patří, sám za sebe v dnešní době nic neuděláte, jemu to sedlo perfektně,“ vypočítává Vrbata.

TOP 10 Zlaté hokejky

1. David Pastrňák (Boston) 598 hlasů 2. Jakub Voráček (Philadelphia) 549 3. David Krejčí (Boston) 383 4. Radko Gudas (Philadelphia) 363 5. Pavel Francouz (Čeljabinsk) 343 6. Jan Kovář (Magnitogorsk) 340 7. Ondřej Palát (Tampa Bay) 308 8. Jaromír Jágr (Florida) 295 9. Radim Vrbata (Arizona) 276 10. Michael Frolík (Calgary) 175

Další pořadí:

11. Radim Šimek (Bílí Tygři Liberec) 175, 12. Martin Hanzal (Arizona Coyotes/NHL a Minnesota Wild/NHL) 16, 13. Dominik Kubalík (Škoda Plzeň) 131, 14. Petr Mrázek (Detroit Red Wings/NHL) 130, 15. Jakub Jeřábek (Viťaz Podolsk/KHL) 99, 16. Vladimír Sobotka (Avangard Omsk/KHL a St. Louis Blues/NHL) 87, 17. Michal Vondrka (Piráti Chomutov) 75, 18. Roman Červenka (Fribourg-Gottéron/Švýc.) 71, 19. Lukáš Pech (Sparta Praha) 68, 20. Dominik Furch (Avangard Omsk/KHL) 63, 21. Martin Erat (Kometa Brno) 62, 22. Tomáš Plekanec (Montreal Canadiens/NHL) 54, 23. Lukáš Radil (Spartak Moskva/KHL) 47, 24. Ondřej Kaše (Anaheim Ducks/NHL) 42, 25. Petr Vrána (Sparta Praha) 40, 26. Radek Faksa (Dallas Stars/NHL) 34, 27. Roman Will (Bílí Tygři Liberec) 29, 28. Jan Rutta (Piráti Chomutov) 27, 29. Michal Kempný (Chicago Blackhawks/NHL) a Michal Řepík (Sparta Praha) oba 26, 31. Tomáš Hertl (San Jose Sharks/NHL) 25, 32. Jakub Nakládal (Lokomotiv Jaroslavl/KHL) 23, 33. Roman Horák (Viťaz Podolsk/KHL) 22, 34. Ondřej Pavelec (Winnipeg Jets/NHL) 15, 35. Lukáš Sedlák (Columbus Blue Jackets/NHL) 11, 36. Jaroslav Bednář (Mountfield Hradec Králové), Robin Hanzl (Verva Litvínov), Tomáš Hyka (Mladá Boleslav) a Roman Polák (Toronto Maple Leafs/NHL) všichni 10, 40. Ondřej Němec a Jakub Krejčík (oba Kometa Brno) oba 8, 42. Šimon Hrubec (Oceláři Třinec), Jakub Kovář (Severstal Čerepovec/KHL) a Michal Neuvirth (Philadelphia Flyers/NHL) všichni 7, 45. Viktor Hübl (Verva Litvínov) 6, 46. Jaroslav Hlinka (Sparta Praha), František Lukeš (Verva Litvínov) a Andrej Šustr (Tampa Bay Lightning/NHL) všichni 4, 49. Leoš Čermák (Kometa Brno) a Milan Gulaš (Färjestad BK/Švéd.) oba 3, 51. Petr Holík (PSG Zlín), Adam Polášek (Sibir Novosibirsk/KHL) a Martin Zaťovič (Kometa Brno) všichni 2, 54. Dominik Hrachovina (Tappara Tampere/Fin.), Tomáš Rolinek (Dynamo Pardubice), Václav Skuhravý (Energie Karlovy Vary) a Pavel Zacha (New Jersey Devils/NHL) všichni 1.

Výsledky první desítky v 1. kole:

1. David Pastrňák 637 bodů, 2. Jakub Voráček 541, 3. Jan Kovář 326, 4. David Krejčí 308, 5. Radim Vrbata 283, 6. Jaromír Jágr 269, 7. Michael Frolík 157, 8. Pavel Francouz 147, 9. Martin Hanzal 136, 10. Dominik Kubalík 96.

Výsledky první desítky v 2. kole:

1. David Pastrňák 620 bodů, 2. Jakub Voráček 563, 3. Pavel Francouz 344, 4. Jan Kovář 326, 5. Radko Gudas 314, 6. David Krejčí 252, 7. Jaromír Jágr 171, 8. Ondřej Palát 169, 9. Radim Vrbata 142, 10. Radim Šimek 137.

Výsledky první desítky v součtu 1. a 2. kola:

1. David Pastrňák 1257 bodů, 2. Jakub Voráček 1104, 3. Jan Kovář 652, 4. David Krejčí 560, 5. Pavel Francouz 491, 6. Jaromír Jágr 440, 7. Radim Vrbata 425, 8. Radko Gudas 358, 9. Ondřej Palát 261, 10. Michael Frolík 217.

720p 360p REKLAMA