Pastrňákova maminka prožívala Zlatou hokejku: Sáhněte si na můj tep!

Sama stála u začátků jeho nyní raketově stoupající kariéry, vozila ho na tréninky, všechno obětovala jeho snu zahrát si jednou v NHL. Tam David Pastrňák odehrál už třetí sezonu a nasbíral na 21 let fantastických 70 bodů. I díky tomu se stal nejlepším českým hokejistou uplynulé sezony. A jeho maminka Marcela byla ze zisku Zlaté hokejky hodně dojatá. „Jestli chcete, můžete si sáhnout na můj tep, to možná bude stačit,“ smála se v rozhovoru pro iSport TV žena, která stojí za úspěchem nejmladšího vítěze ankety v historii.

„Pomalinku, ale určitě to v dobrém vstřebám,“ hledala rozechvělá Marcela Pastrňáková slova po slavnostním vyhlášení výsledků. Děkovnou řeč prý se synem dopředu nechystali. „Vůbec jsme nic neplánovali. Bylo to spontánní, to je prostě David,“ konstatovala maminka, která prý ale byla nervóznější před dvěma lety, kdy Pastrňák získal titul junior roku.

Na slávu do Prahy vyráželi z Havířova v sedm hodin ráno a na nějakou výraznější přípravu neměla tvrdě pracující žena. Domů z noční totiž přišla v 6.20. A co by chtěla svému synovi, který v nejbližších dnech podepíše s Bostonem kontrakt, díky němuž se stane opravdovým boháčem?

„Ať je stále takový, jaký je. A hlavně to zdraví, to je nej!“

Český hokej má nového krále! Devětačtyřicátý ročník tradiční ankety Zlatá hokejka ovládl David Pastrňák, který se v 21 letech stal nejmladším vítězem v historii. Útočník Bostonu se stal nejproduktivnějším Čechem v uplynulém ročníku NHL i na mistrovství světa v Paříži a ve třetím kole získal celkem 598 hlasů, v pořadí druhý Jakub Voráček jich dostal o 49 méně. Obhájce vítězství Jaromír Jágr skončil osmý.

David Pastrňák se stal nejmladším vítězem Zlaté hokejky.