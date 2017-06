Bývalý šéf hokeje Kulhánek kandiduje na prezidenta. Šance by měly být velké, říká

Předseda ODA Pavel Sehnal označil Kulhánka, který v minulosti vedl i automobilku Škoda, za "chlapa, který řídil fabriku, má manažerskou zkušenost a lidskou důstojnost, kterou politika potřebuje".

"Podle toho, co slyším, tak by šance měly být velké," řekl k vyhlídkám na své zvolení třiasedmdesátiletý Kulhánek. Zařadil se mezi čtveřici kandidátů, z nichž by si lidé měli vybrat nejpřijatelnějšího jako příští hlavu státu.

Kromě stávajícího prezidenta Miloše Zemana jmenoval textaře Michala Horáčka a bývalého předsedu Akademie věd Jiřího Drahoše, kterého by volil, pokud by sám nekandidoval.

Kulhánek stál v čele Českého svazu ledního hokeje mezi lety 2004 až 2008, během jeho působení vyhrála reprezentace jednou mistrovství světa. Mandát se rozhodl neobhajovat a Kulhánka pak nahradil současný předseda Tomáš Král.

Jako prezident by chtěl dbát na dodržování ústavy, prezidentskému úřadu vrátit vážnost a důstojnost, připomenout Čechům, že mají být na co hrdi, a pomoci dostat děti od počítačů ke sportu. Kulhánek byl mimo jiné šéfem Českého svazu ledního hokeje a působil v Českém olympijském výboru, hrál závodně volejbal a běhal maraton.

Kulhánek nyní působí v dozorčí radě Pojišťovny Kooperativa a ve vědecké radě Vysoké školy ekonomické v Praze. Dříve vedl Sdružení automobilového průmyslu, byl viceprezidentem Svazu průmyslu a dopravy. Od roku 2002 je navíc členem světového výkonného výboru Mezinárodní obchodní komory.