Tlustý s hokejem nekončí. Chci být zdravý a znovu hrát, burcuje

Plave v moři nejistoty. Někdejší reprezentant netuší, zda se někdy ještě vrátí k hokeji. Překážkou jsou zdlouhavé problémy s vazy na pravém zápěstí, které ho trápí od sezony 2015/16, kdy nastupoval v dresu New Jersey. Kvůli již zmíněnému zranění však stihl Jiří Tlustý za Devils odehrát pouze třicet utkání.

Poté podstoupil operaci a po několika měsících se chtěl opět prodrat na led. Prioritou byla NHL. Vzhledem k nepovedenému ročníku však nepřišla žádná lukrativní nabídka. Od Colorada sice dostal pozvánku na přípravný kemp, ale tím to pro něj haslo. Neprošel u fyzických testů, a tak Tlustému dali v Avalanche sbohem. Teprve na konci loňského října se smířil nejspíš s koncem zámořské kariéry a vrátil se do Evropy. Technický forvard posílil tradiční finský klub Kärpät Oulu.

Čekalo se, že ve městě za polárním kruhem zazáří. Nestalo se, neboť poraněná pravačka o sobě dala znovu vědět a bránila mu v tvořivosti. Po čtrnácti zápasech byl nucen opět přerušit sezonu.

„Bylo a je to hrozně těžký. Člověk se o tom nerad baví, ale nedalo se nic dělat. V tu chvíli jsem si řekl, že se musím dát zdravotně úplně do pořádku, abych se mohl jednou vrátit. Momentálně ruka drží, ale pořád nevím, co bude dál. Neustále s tím laboruji a čekám. Už s tím dlouho bojuji, štve mě to, ale já se nevzdávám. Chci znovu hrát!“ prohlásil odhodlaně účastník mistrovství světa 2013.

Čas pro Tlustého nehraje roli. Nestanovil si přesné datum nebo dobu, do které chce mít o svém stavu jasno. Jediná věc, na kterou nyní myslí, je být zdravý a vrátit se k hokejovému řemeslu. „Kdybych šel znovu hrát hokej, tak musím stoprocentně vědět, že jsem připravený po všech stránkách a nemusím se bát o ruku. Prostě užívat si hru stejně jako předtím,“ objasnil okolnosti případného hokejového comebacku devětadvacetiletý útočný univerzál.

Veškeré alternativy či možnosti léčby zranění se odvíjejí od rozhodnutí doktorů. „Není nic příjemného být odkázán pouze na verdikt lékařů, ale postupujeme krok po kroku. Víra, že se ruka uzdraví, mě velice motivuje. Bez ní by to jinak nešlo,“ zmínil bývalý hráč Toronta nebo Caroliny.

Právě Hurricanes, u kterých strávil Tlustý velkou část kariéry v NHL, mu nedávno vykouzlili úsměv na tváři. V letošním vstupním draftu si totiž vybrali z 12. místa český klenot v podobě útočníka Martina Nečase. „Jsem rád, že po něm sáhli právě Hurricanes. V Carolině je skvělá organizace. Už pár let sází na mladé a kreativní hráče. Bude to hlavně na Martinovi, ale já věřím, že dostane šanci. Když už se prosadí, tak doufám, že ho bude zámořský hokej bavit stejně jako nás ostatní,“ vložil své naděje do brněnského šikuly.

Sám zažil v Carolině nejlepší období v kariéře. „Jo, je to tak. Hrát NHL je zábavné, ale i hodně náročné. V Carolině to do sebe zapadlo všechno úplně parádně. Snad to bude mít Martin ještě lepší.“