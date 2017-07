Z farmy na olympiádu? Hráči z AHL mohou v Pchjongčchangu reprezentovat

Hráči, kteří mají v zámoří kontrakt s kluby nižší AHL, mohou hrát na olympijském hokejovém turnaji v Pchjongčchangu. Potvrdil to David Andrews, šéf soutěže, kterou hraje 30 týmů sloužících jako farmy účastníků elitní NHL.

AHL umožní svým hráčům reprezentovat v únoru pod pěti kruhy, ale chod soutěže kvůli sportovnímu svátku planety nepřeruší. I když ještě nebylo učiněno definitivní rozhodnutí, tento krok by se neměl týkat hráčů, kteří budou odesláni na farmu, přestože jsou vázáni kontrakty s kluby NHL.

"Odhaduji, že přijdeme o dost hráčů," řekl již v dubnu Andrews. "Nejen o ty, kteří budou reprezentovat Kanadu a USA, ale ztratíme i hráče, kteří obléknou dresy jiných zemí. Ale zvládneme to. Každý tým má stabilně dva až tři kluky, kteří mohou jít nahoru do NHL, takže si myslím, že naši soutěž to nijak neovlivní," doplnil Andrews.

Majitelé klubů NHL se vyslovili poprvé po 20 letech proti účasti pod pěti kruhy z mnoha důvodů. Jedním z nich bylo, že by došlo opět k sedmnáctidennímu přerušení NHL v únoru, kdy je po konci sezony ligy amerického fotbalu NFL a baseballová MLB teprve začíná.

Vyjednat se jim nepodařilo ani větší možnosti k marketingovému využití her, o něž podle některých informací usilovali.

Američané i Kanaďané budou při skládání týmů pro olympijský turnaj patrně spoléhat především na hráče z evropských soutěží, které na soupisce doplní hokejisté z univerzitních a juniorských lig.