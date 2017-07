Na Jágra se chystají v šatně Třince. Už máš místo, vzkázal brankář

Nikam se nežene a v klidu vyčkává doma na Kladně. Jaromír Jágr řeší, kam povedou jeho kroky v příští sezoně, ale nerad by něco uspěchal a věnuje se hlavně tréninku. "Dělat si starosti, kde budeš hrát, je zbytečný, protože něco se stane. Důležitý je, aby člověk, až to přijde, byl připravený... Takže trénuju a čekám. Věřím, že šance přijde, ať je to kdekoliv," prohlásil pětačtyřicetiletý matador.

V úvahu tak přichází i působení v extralize, ve které určitý zájem projevil Chomutov a velkou náklonnost k angažování Jágra ukázali třinečtí Oceláři. "Oslovíme ho. Měli jsme za to, že extraligu hrát nechce, ale teď to zkusíme. Nejde mu o peníze a my zájem určitě máme," uvedl Jan Peterek, sportovní manažer slezského klubu.

Až dosud hrál Jágr v Česku pouze za Kladno, které nyní vlastní. Kdyby se rozhodl kývnout Třinci, měl by si v kabině už nyní každopádně kam sednout. Zjištění, že by ocelářskou kabinu mohl posílit vítěz Stanley Cupu, olympijský šampion a mistr světa neponechalo v klidu ani samotné hráče a tak začali lákat českou legendu mezi sebe.

V šatně už Oceláři už připravili místo se jmenovkou Jágr. Na Instagramu se tím pochlubil brankář Šimon Hrubec, snímek doprovodil komentářem: "Už máš místo. Všude dobře, tady nejlíp. 68. NHL podmínky."

Ať už se Jaromír Jágr rozhodne jakkoliv o budoucí kariéře, může brát v potaz, že v Třinci už jsou na jeho příchod připravení.

Druhého nejproduktivnějšího hráče NHL v historii by také mohl zaujmout zájem chomutovského trenéra Vladimíra Růžičky, který by ho s radostí viděl v dresu Pirátů. "Lákavé by to bylo. Stoprocentně, neměl bych s tím žádný problém," uvedl Jágrův někdejší kouč z reprezentace a parťák z olympiády v Naganu.

