Trio talentů opouští Spartu, do Salcburku míří i Hadamczikovi vnuci

Tři z největších českých talentů ročníku 2000 a 2001 odcházejí ze Sparty do rakouského Salcburku, který bude od nového ročníku hrát českou extraligu staršího dorostu. Trio Marcel Barinka, Filip Hadamczik a Erik Čermák se rozhodlo odejít do jedné z nejprestižnějších evropských akademií. První dva mladíci jsou mimochodem vnuci bývalého trenéra národního týmu Aloise Hadamczika.

„Salcburku nemůže v Česku nikdo konkurovat. Podle mých informací patří jejich výchovný systém mezi vůbec nejlepší na světě. My tu kluky nemůžeme držet násilím. Můžeme jim nabídnout jen nějaké podmínky, zázemí a kvalitu. Výsledky ukazují, že tu práci na Spartě děláme dobře, nicméně v tomhle věku už ty kluky začíná zahraničí lákat,“ říká sparťanský sportovní manažer Michal Broš.

Pro klub je odchod nejproduktivnějších hráčů logicky ztrátou, ale zároveň i úspěchem. „Odchod těchhle kluků je i pochvalou pro nás. Salcburk si mohl ukázat na kterékoli hráče v Evropě a vybrali si tři kluky ze Sparty. Je to takové štěstí v neštěstí. Sice se můžeme plácat po zádech, že to asi děláme dobře, ale na druhou stranu my jsme o ně přišli. Tak to bohužel chodí,“ krčí rameny Broš.

Účast rakouského týmu v tuzemské lize osmnáctiletých schválil už v březnu Výkonný výbor ČSLH. Soutěž bude nově rozdělená do pěti skupin, celkem ji bude hrát 25 týmů.

Všichni tři dorostenci se mohou v Salcburku těšit na luxus, který jinde není. Areál, jež mají hokejisté společný s fotbalisty, skýtá nejmodernější technologie. Komplex postavený společností Red Bull stál více než 1,5 miliardy korun. Akademie je napojena na nejlepší rakouské školy.

Na české mládežnické reprezentanty čeká v Salcburku tvrdý dril. Klub kontroluje sportovcům i prospěch a navíc každý den v 10 hodin odevzdávají mobilní telefony, které jsou jim vráceny až večer. Nic podobného žádný český celek nemá.