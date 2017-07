Řekl jsem Jágrovi, ať jde k nám, směje se Gudas. Floridě prý bude chybět

Brankáře Petra Mrázka i obránce Radka Gudase překvapilo, že legendární osmašedesátka už nebude pokračovat v dresu Florida Panthers. "Nečekal jsem to, přece jenom tam byl čtvrtý muž kanadského bodování. Podle mě tam bude chybět," tuší řízný bek Philadelphia Flyers. Zároveň ale dodává, že Panteři chytře dobře doplnili kádr.

Gudas by Jágra rád viděl zpět v dresu Flyers. "Dneska jsem mu to říkal, ať jde k nám," smál se sedmadvacetiletý zadák. "On může jít kamkoli, kde se mu bude líbit, určitě si vybere nejlepší možný tým. On dokáže vždy dát týmu něco navíc, kdo ho podepíše, zjistí, že to byl jeden z nejlepších možných tahů," věří Gudas.

Jaromír Jágr chce pokračovat na té nejvyšší úrovni i ve věku 45 let. Že by takovou kariéru napodobil někdo z jeho kolegů? "To si moc nedovedu představit, ještě k tomu v NHL," nevěří si brankář Detroitu Petr Mrázek. "Nevím, jestli by mě v tu dobu už neobjížděli jako kužel," usmíval se Radko Gudas.

Jaromír Jágr rozhodně na ledě nebude stát jako sloup, v minulé sezoně dokázal, že tým pořád dokáže táhnout. Které mužstvo jej nakonec uloví do svých řad?