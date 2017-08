Útočnice Lerchová hrála za Třinec. Kluky nešetřila a pomohla ke stříbru

„To bylo hned v prvním utkání proti Rize,“ pousmála se Lerchová. „Byla jsem nažhavená a bojovali jsme o puk...“ Lerchová už naskočila k několika zápasům mladšího dorostu Ocelářů, ovšem President Cup si zahrála poprvé. „Loni jsme měli ve stejném termínu sraz s ženskou reprezentací, takže jsem turnaj nestihla. A předloni jsem ještě v mladším dorostu nebyla. Moc mě potěšilo, že to vyšlo letos.“

V týmu trenéra Jiřího Raszky dostala hodně prostoru. „Vlastně jsem vynechala jen zápas ve skupině proti Spartě, jinak jsem si zahrála dost,“ pochvaluje si Lerchová. „Pro mě, i pro všechny kluky, to byla velká zkušenost. Takhle kvalitní turnaj nás může posunout dál. Všichni jsme si mohli ověřit, na čem a jak moc musíme ještě pracovat.“

Amerika ji zatím neláká

Do statistik se kromě úvodního vyloučení zapsala i bodově. Přihrávala na gól Jurzycovi v duelu proti CSKA Moskva (2:8). „Bod mi připsali? Upřímně, ani nevím, jak jsem k té asistenci přišla,“ přiznává s širokým úsměvem. Ruští protihráči o ní ovšem věděli dobře. Ani ne tak z ledu, jako ze slavnostního zahájení turnaje. Tam byli všichni účastníci v civilu.

„Na zahájení jsme si s Rusama popovídali, ptali se mě i na zápasy v ženské reprezentaci, žádná extra novinka nebo zvláštnost to pro ně, myslím, nebyla,“ míní Lerchová. „I v Rusku hrají holky hokej. V zápasech už na nějaké povídání nebo reakce prostor nebyl, tam všechny strhne hra.“

V nadcházející sezoně by měla Laura Lerchová hrát za Třinec ligu mladších dorostenců. K tomu ženskou ligu v Karviné. Do zahraničí se zatím nechystá. „Možná o tom popřemýšlím v další sezoně, třeba o Švédsku,“ uvažuje nahlas. „Amerika mě až tak neláká a v Rusku omezují prostor pro cizinky, tak uvidíme, co bude za rok.“

PRESIDENT CUP 2017

Výsledky Třince: Minsk 3:2, Sparta Praha 4:3, CSKA Moskva 2:8, semifinále: Vítkovice 6:1, finále: CSKA Moskva 1:7.

Výsledky Vítkovic: Riga 5:3, Slovan Bratislava 3:2n, Karlovy Vary 3:2n, semifinále: Třinec 1:6, o bronz: Riga 2:1.

Konečné pořadí: 1. CSKA Moskva, 2. Oceláři Třinec, 3. Vítkovice, 4. Riga, 5. Sparta Praha, 6. Minsk, 7. Slovan Bratislava, 8. Karlovy Vary.