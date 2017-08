Havlát se v Brně rozloučil s kariérou. Petr Čech dostal za třetinu čtyři góly

Povedenou exhibicí s gólovou tečkou uzavřel svou bohatou kariéru šestatřicetiletý hokejový útočník Martin Havlát. Se svým hvězdným týmem si mohl vychutnat vítězství nad úřadujícím mistrem extraligy Kometou Brno 10:5. Exhibiční nájezdy vyhrála Kometa.

Havlát se společně s Jaromírem Jágrem dočkal obrovského aplausu již při nástupu před rozbruslením. A ten ještě zesílil během představování jednotlivých hráčů před zápasem. Ten největší si vedle Havláta s Jágrem mohli vychutnat i hrdina úřadujících extraligových šampionů brankář Marek Čiliak, Patrik Eliáš, který rovněž ukončil kariéru, nebo gólman fotbalistů Arsenalu Petr Čech.

Ten po slavnostním buly Havlátova otce Miloslava hájil v úvodní třetině branku hvězdného Havlátova výběru. Dlouho držel čisté konto, po dvou úvodních trefách Zdeňka Blatného ho ale v utkání s obvyklou délkou dvacetiminutových třetin poprvé překonal Martin Dočekal a nakonec inkasoval ještě třikrát, než ho od druhého dějství nahradil gólman newyorských Rangers Ondřej Pavelec.

Havlát se na druhou část naopak oděl do dresu Brna, ale kanonáda probíhala na druhé straně. Odstartoval ji nejproduktivnější Evropan historie NHL Jágr a v 39. minutě dovršil obrat na 8:4 Eliáš. "S Martinem se mi vždy dobře hrálo, ať už v klubu nebo v reprezentaci. Hrozně jsme si to užívali," připomněl Eliáš, jenž hrál spolu s Havlátem za New Jersey.

Na třetí část se Havlát vrátil k Jágrovi a spol., zatímco opačným směrem zamířil Martin Erat, tahoun mistrovského týmu. A Havlát si vybral správně, neboť byl po dvou prohraných třetinách ze svého pohledu konečně na straně vítězné - Tomáš Hertl přidal další gól a v 58. přišla i velká Havlátova chvíle, když završil výsledek na konečných 10:5.

"Nebylo po dvou letech úplně jednoduché se zase navléct do výstroje, ale tohle je pro Martina speciální chvíle a já jsem moc rád, že tady s ním a všemi ostatními mohu být," prohlásil Václav Varaďa, dvojnásobný mistr světa a od nadcházející sezony hlavní kouč extraligového Třince.

Celá akce měla charitativní podtext. Výtěžek poputuje z poloviny na podporu mládežnických hokejových klubů formou zakoupení výstroje, druhá polovina půjde na Nadační fond Kometa, který podporuje rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra.

Hokejová exhibice - rozlučka útočníka Martina Havláta v Brně:

Martin Havlát Team - HC Kometa Brno 10:5 (3:4, 5:1, 2:0)

Branky: 3. a 11. Blatný, 35. a 52. Hertl, 18. Palát, 23. Jágr, 31. Varaďa, 32. Výborný, 39. Eliáš, 58. Havlát - 11. a 20. Dočekal, 13. a 17. Vincour, 39. F. Král.

Sestavy:

Havlát Team: Čech (21. Pavelec, 41. Mrázek) - M. Židlický, Chára, Gudas, Kempný, Z. Michálek, Zbořil - Havlát, Výborný, Eliáš - Jágr, Palát, Prospal - Vrbata, M. Erat, Blatný - Varaďa, Hertl, Michael Frolík. Trenéři: F. Hossa, Marián Hossa, P. Sýkora, Ručinský, R. Štěpánek.

Kometa: Čiliak (30. Vejmelka) - O. Němec, J. Krejčík, F. Král, Gulaši, Bartejs, Malec, Štencel, Mikyska - Vincour, J. Hruška, T. Svoboda - R. Zohorna, V. Němec, Zaťovič - H. Zohorna, Nahodil, Dočekal - Havránek, Nečas. Trenéři: Zábranský, Pokorný a Haken.