Havlátovo pohádkové sbohem. Jágra přemluvil hned, hokej mu chybí

Kariéra Martina Havláta byla velkolepá! A když dával 36letý forvard a majitel 790 startů v NHL ve středu v Brně hokeji poslední sbohem, bylo to také ve velkém stylu. Natřískané Rondo vidělo patnáct gólů, v brance si první třetinu střihnula hvězda Arsenalu Petr Čech, na ledě se proháněl Jaromír Jágr. Díky za to! "Bylo to super, všichni přijeli, nikdo nedorazil pozdě. Plný dům, prostě úžasné," smál se v kruhu novinářů po zápase mistr světa z Petrohradu 2000.

Ke spokojenosti měl Havlát řadu důvodů. O výsledek nešlo, jasně, přesto vítězství vždy potěší. Se svým hvězdným týmem si rodák z Mladé Boleslavi, který se představil v obou mančaftech, mohl vychutnat výhru nad úřadujícím mistrem extraligy Kometou Brno 10:5. Exhibiční nájezdy na konci vyhráli domácí.

"Kometě patří velký díky, jak mi pomohla vše zorganizovat. Vše proběhlo podle plánu. Bylo to emotivní. A moc krásné," doplnil svá slova Havlát.

Autor 594 bodů v NHL se rozhodl odejít z profesionální scény po nekončících problémech s rameny a zejména třísly. Ještě v uplynulé sezoně přitom zkoušel comeback, od prosince se připravoval s Brnem, ale na konci ledna si před plánovaným návratem do extraligy poranil na tréninku třísla a hokeji dal definitivně sbohem.

"Náplast za trošku smutný konec? Vůbec ne, tohle bylo něco jiného, když jsem hrál, to byla vážná věc, tohle byla jen sranda. Doufám, že v budoucnu uvidíme více takovýchto exhibičních zápasů, já už jsem skončil, ale dnes tady byli další adepti," rýpnul si do spoluhráčů Havlát.

Jak zápas probíhal? Havlát střídal strany po periodách, na třetí část se vrátil k Jágrovi a spol., zatímco opačným směrem zamířil Martin Erat. A Havlát si vybral správně, neboť byl po dvou prohraných třetinách ze svého pohledu konečně na straně vítězné - Tomáš Hertl přidal další gól a v 58. přišla i velká Havlátova chvíle, když završil výsledek na konečných 10:5.

720p 360p <p>Martin Havlát se loučí s kariérou! Jeho tým se v exhibičním zápase postavil týmu Komety Brno. Kdo v týmu Martina Havláta nechyběl? Jaromír Jágr, Petr Čech nebo třeba Václav Prospal. Posdívejte se ve VIDEU. </p> REKLAMA Martin Havlát se loučí s kariérou! Kdo nastoupil v jeho týmu? • VIDEO iSport TV

"Všichni dělali, co mohli, abych dal gól. Nakonec to tam padlo, se štěstím," usmál se útočník, který za mořem navlékal dresy Ottawy, Chicaga, Minnesoty, San Jose, krátce i New Jersey a naposledy St. Louis.

Hlavně že se Jágrovi s Čechem nic nestalo

Celá akce měla charitativní podtext. Výtěžek poputuje z poloviny na podporu mládežnických hokejových klubů formou zakoupení výstroje, druhá polovina půjde na Nadační fond Kometa, který podporuje rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra.

Ozdobami zápasu pak byli především Petr Čech, který si vyzkoušel i první třetinu v brankovišti, a Jaromír Jágr. "Oba přijeli bez problémů, asi mě mají rádi, snažil jsem se jim posledních 15 let neubližovat, takže asi proto. Jardu jsem přemluvil za dvě minutky. Oba jsou to ikony českého sportu, takže jsem strašně rád, že tady mohli být a hlavně, že se Petrovi Čechovi nic během té první třetiny nestalo."

A plány Havláta do budoucna? "Mám dvě malé holčičky, takže na stadion je určitě brát nebudu. Ale maximálně se jim chci věnovat. Hokej mi ale určitě chybí, Světový pohár jsem sledoval, stejně tak play off extraligy. Jsem moc rád, že se to Kometě podařilo vyhrát, byli suverénně nejlepší," zakončil povídání Havlát, který dál plánuje žít v Americe.