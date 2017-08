Brankář Pavelec: Co po kariéře? Zůstanu u hokeje, podnikat nebudu

V minulé sezoně odchytal v NHL jen osm zápasů za Winnipeg. Pak přišla nečekaná nabídka. Brankář Ondřej Pavelec získal roční kontrakt v New York Rangers, kde by měl krýt záda jasné jedničce Henriku Lundquistovi. V pořadu Česká ulička, který vysílá stanice Digi Sport , hovořil o vztahu Jaromíra Jágra k mladší kladenské generaci, do níž Pavelec patří, plánech po konci hokejové kariéry a kritice fanoušků.

Jak Jaromír Jágr vnímá mladší kladenskou partu

„Věkově je někde jinde. Patří do starší generace, názorově musí být také jinde a životním stylem samozřejmě taky. Život, jaký žije, je někde jinde. Každý si to udělá, jak mu to vyhovuje.“

Co Pavelec plánuje po konci hokejové kariéry

„Pátý rok mám hokejovou školu v létě, ale je to týden v roce kvůli mým povinnostem. Určitě zůstanu u hokeje, ničemu jinému nerozumím. Každý se pouští do podnikání a většinou to nedopadá moc dobře, z toho jsem vyléčenej. Třeba Dominiku Haškovi nevyšlo první podnikání, jak se mu daří v druhém, to nemám ponětí. To dělat nebudu, nerozumím tomu, nemám lidi kolem sebe, se kterými bych do toho šel. Hokej mě baví.“

O negativních reakcích nejen na internetu

„Třeba Kuba Voráček čte komentáře, ten se v tom vysloveně vyžívá a všechno to sleduje. Kritika k tomu patří. Nikdo nemůže čekat, že se prohraje a někdo nás bude plácat po zádech a říkat, jak jsme hráli výborně. Jako chvála by měla mít úroveň, tak kritika by neměla přesahovat určitou hranici. Když si někdy přečtu, co se o klucích píše… Já se divím, že jedou na turnaj příště. Já bych třeba nejel.“

Celý rozhovor Michala Hrdličky s Ondřejem Pavelcem uvidíte na Digi Sport ZDE>>>