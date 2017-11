Světoběžník Brendl už nehraje, věnuje se týmu Karlovy univerzity

Pavel Brendl se pustil do zlínského Řezníčka • Jaroslav Legner (Sport)

Švýcarsko, Švédsko, Finsko, Rusko, Slovensko, Německo. A k tomu 80 startů v NHL. Bývalý útočník Pavel Brendl (36) má za sebou bohatou hráčskou kariéru, nyní si může ve svém životopisu odškrtnout i první trenérské angažmá. Nechal se zlákat výběrem Karlovy univerzity, kde vykonává funkci asistenta trenéra. „Říkal jsem si, že alespoň zkusím něco nového, třeba by mě to mohlo bavit,“ vysvětluje své rozhodnutí.

Na střídačce nevydržel chvíli v klidu, po každém střídání se přitočil k některému ze svých svěřenců s nějakou radou či pochvalou. Zatímco bezmála čtyřtisícová návštěva v brněnské DRFG Areně hnala do boje výběr pod hlavičkou Masarykovy univerzity, on zůstal tak trochu ve stínu na straně hostí.

„Hokej jsem dlouhé roky hrál, vidím věci, které někteří kluci nevidí, protože jim chybí zkušenosti,“ vysvětluje svoji roli 36letý Brendl, kterého si v draftu NHL v roce 1999 vybrali z celkově čtvrté pozice New York Rangers. „Hlavně jsem si ale přijel užít atmosféru a vše kolem utkání.“

Ani brněnská hala není rodákovi z Opočna cizí, v sezóně 2013/14 odehrál v dresu Komety celkem šest utkání, v nichž si připsal čtyři asistence. Sám hned ale dodává, že hráčskou kariéru už má uzavřenou. „Přiznám se, mi to nijak nechybí. Hlavně mi to nedovolí zdravotní problémy, chybí mi zápal do hry,“ vysvětluje bývalý útočník, který naposledy oblékal dres slovenského Zvolena.

Využil proto nabídky svého kamaráda, aby pomohl Karlově univerzitě k pátému triumfu v Evropské univerzitní hokejové lize v řadě, velké trenérské ambice si však nedělá. „Baví mě to, ale rozhodně mě neláká trávit celé dny na zimáku. V tomhle duchu si myslím, že by to mohlo být docela fajn,“ pochvaluje si Brendl prostředí univerzitního hokeje.

Vyhlášený střelec býval jako hráč mnohdy kritizován za svůj přístup k hokeji, jako trenér však svým svěřencům nic neodpouští. „Mám za sebou dva zápasy, takže nedokážu posoudit, jestli budu hrát toho hodného, nebo zlého. Nechci jen řvát, ale poslouchat by se nějakým způsobem mělo.“

Pražané nejsou jediným týmem EUHL, nad nímž drží ochrannou ruku bývalý elitní hokejista. Realizační tým plzeňských Akademiků posílil letos v létě Jakub Koreis, který se s Brendlem potkal v průběhu své hráčské kariéry hned dvakrát: nejprve v sezóně 2005/06 na farmě Phoenixu Coyotes, o osm let později se cesty obou hokejistů protnuly v šatně brněnské Komety.

„Zaregistroval jsem v novinách, že teď dělá v Plzni, ale zatím jsme se o tom nebavili. Až budeme hrát proti sobě a pokud u toho budu, tak si určitě zavoláme,“ těší se Brendl na svého bývalého parťáka.