Hokejový souboj univerzit v Praze. Vládl favorit, živo bylo v ulicích i v hale

Základem kvalitní hokejové podívané je především líbivá hra. V případě studentských utkání o ní zase až tak nejde. Během Škoda Auto Hokejové bitvy univerzit 2017 se spíš v mnoha případech hrálo na úrovni 2. hokejové ligy. Vysokoškoláci se i tak úžasně bavili. Důvod? Není zrovna spousta akcí (nepočítaje populární bitvu v pití alkoholu), které shromáždí na jednom místě tolik studentů z mnoha škol. A hokejová rivalita je víc než dobré lákadlo.

Již před vypuknutím Hokejové bitvy univerzit, bylo v pražských ulicích pěkně živo. Především na Strossmayerově náměstí, kde se kolem páté hodiny začali shromažďovat studenti České zemědělské univerzity (ČZU). Tradičními barvami školy (zelené a žluté) bylo najednou zahalené celé náměstí.

Po zaznění povelu k odchodu z megafonu vyrazil dav fanoušků ČZU na pochod ke stadionu a s nimi i policejní doprovod. Od 18:00 poté napodobili své velké rivaly i studenti Karlovy Univerzity, kteří okolí vybarvili pro změnu červenou. Když následně i Karlovka dorazila do areny, hokejový turnaj byl již v plném proudu.

První utkání o postup do finále sehráli hráči Českého vysokého učení technického (ČVUT) a Vysoké školy ekonomické (VŠE). Po vydřené výhře 2:1 postoupili pražští technici. Ekonomy čekal boj o bronz a většina haly se již nemohla dočkat vypjatého utkání mezi ČZU a Karlovkou.

Tanec, smích a harmonika v zelenožlutém kabátu

Nemálo studentů zemědělství přiznalo, že s týmem hráčů cepovaných na Fakultě tělesné výchovy a sportu se nemůže jejich výběr rovnat. Měli pravdu. Karlovka přejela ČZU rozdílem 5:2 a šla si do finále pro obhájení dalšího vítězství Poháru primátora hlavního města Prahy. Přesto se hokejisté ČZU mohli spolehnout největší podporu ze strany fanoušků.

Zástupci České zemědělské univerzity byli na hokejové bitvě bezesporu nejhlučnější a nejangažovanější fanoušci. Kudy člověk prošel, tam zavládl smích a tanec v zelenožlutém kabátu za hudební podpory harmoniky. Radost jim nezkazilo ani to, že v boji o třetí místo jejich mužstvo podlehlo VŠE 1:2.

"Atmosféra byla opravdu úžasná. Miluju univerzitní bitvy a všichni fanoušci tomu dali obrovské grády. Musím uznat, že lidi z ČZU byli pořádně hluční," uvedl na adresu rivalů útočník Univerzity Karlovy Mikuláš Bícha, který momentálně působí ve francouzském týmu Mont-Blanc hrající v zemi spolupořadatelů posledního světového šampionátu druhou nejvyšší soutěž. Pro pomoc univerzitě, na které studoval ani na moment neváhal a v rozjeté sezoně si přijel zahrát univerzitní hokej.

Vše vyrcholilo velkým finále, ve kterém sebevědomé ČVUT stálo tváří v tvář favorizované Univerzitě Karlově. Technici se nebáli a favorita ze začátku pěkně prohnali. Dokonce otevřeli skóre a fanoušci ČVUT jásali. Zanedlouho poté však Karlovka vyrovnala a začala přebírat zápas do vlastních rukou.

Jasným příkladem toho byla fatální chyba brankáře ČVUT, který v přesilovce rozehrával puk za svojí bránou. Přihrávka se mu však nepovedla, puku se zmocnil hráč Karlovky a zavěsil. Až do konce zápasu to tak vypadalo, že kvůli této minele je naděje na výhru ztracena. Stal se však zázrak v podobě vyrovnání skóre na 2:2 a fanoušci UK na to jen nevěřícně koukali. Zapsání se do historie Hokejové bitvy mělo ČVUT blíž než kdy před tím.

Po zaznění sirény se místo prodloužení jely samostatné nájezdy, ve kterých Technici nedokázali odpovědět na první trefu soupeře a o výhře 3:2 a celkovém prvenství Karlovky bylo rozhodnuto.

Univerzita Karlova se po ovládnutí pražského turnaje a po vysokém vítězství 8:3 z minulého týdne nad Masarykovou univerzitou v Brně stává vládcem obou republikových velkoměst.