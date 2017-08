Premier League i letos nabídne exkluzivně DIGI TV. Odvysílá 205 přenosů

Zápasem Arsenal – Leicester, respektive předzápasovým studiem na DIGI Sport 1, začne v pátek 11. srpna pro české fotbalové fanoušky nový ročník Premier League. DIGI TV, která vlastní exkluzivní vysílací práva pro Českou republiku, odvysílá v sezoně celkem 205 přímých přenosů , řadu doprovodných magazínů i novinek. Na co se mohou fanoušci těšit?

„Budeme vysílat vše, co nám umožňuje zlatý balíček práv. Jediné omezení se týká sobotních zápasů hraných od 16 hodin středoevropského času, jichž můžeme vysílat za sezonu 32. Porce 205 zápasů, které budeme vysílat v přímých přenosech, znamená více než tři sta hodin fotbalu na obrazovkách,“ říká Viktor Blažek, šéfredaktor televize DIGI Sport.

DIGI Sport se bude i v nadcházející sezoně opírat o osvědčené komentátory v čele s Michalem Hrdličkou či Markem Skáčikem. Nově komentátorský tým DIGI Sportu rozšířil Filip Mentel, bývalý slovenský brankář, který prošel fotbalovou akademií Manchesteru City a působil ve skotském Dundee United. S ostrovním fotbalem má tedy bohaté zkušenosti.



„Pro fanoušky nabídneme od nové sezony též grafické inovace, budeme pokračovat ve zvaní významných a zajímavých hostů do našich studií a podle situace rovněž zvážíme naši přímou účast na vybraných zápasech Premier League, což je v současné době v jednání. Zároveň posílíme na sociálních sítích a na internetu, kde fanouškům nabídneme výrazně lepší servis,“ láká Viktor Blažek.

Díky DIGI TV mohou příznivci ostrovního fotbalu v průběhu celé sezony sledovat, zda Chelsea obhájí titul. Jejím velkým vyzyvatelem bude mimo jiné posílený Manchester City. A jak se povede nováčkům Premier League?

Obhájce titulu Chelsea zahajuje sezónu domácím zápasem proti nováčkovi z Burnley, což se zdá být pro úspěšný start přívětivý soupeř. Tým úspěšného trenéra Antonia Conteho výraznou obměnou přes léto neprošel. Do každé z řad přivedl londýnský klub jednu posilu. Nejzvučnějším jménem je bezesporu Álvaro Morata, vytáhlý útočník z Realu Madrid.

Největším vyzyvatelem londýnského celku se zdá být Manchester City, který byl v letním přestupovém období velmi aktivní. Zatím utratil za nové posily kolem 240 milionů eur (což je mimochodem více než roční výdaje Bosny a Hercegoviny na obranu země). Pep Guardiola byl v minulém ročníku nespokojen zejména s obrannou hrou, což vyústilo v razantní obměnu celé této řady. Tým opustili Zabaleta, Clichy, Sagna či Kolarov. Jejich místa zaujaly vycházející hvězdy Walker, Mendy a Danillo. Zajímavou posilou je brazilský brankář Ederson z Benficy Lisabon, od něhož si klub hodně slibuje.

1080p 720p 360p REKLAMA Sledujte Premier League na DIGI TV • VIDEO DIGI TV

Loni druhý Tottenham se opět bude spoléhat především na týmový výkon a na góly Harryho Kanea. Další londýnský klub Arsenal přivedl vytouženou posilu: z Lyonu přestoupil útočník Alexandre Lacazette, který patřil ve francouzské lize k těm nejlepším. Arséne Wenger tak konečně získal vytouženého střelce, který by ve spolupráci s Alexisem Sánchezem či Mesutem Özilem mohl pomoci Arsenalu dosáhnout po delší době většího úspěchu.

Napravit ne příliš povedený ročník bude chtít Manchester United. Ten po 13 letech opustila legenda a ikona klubu Wayne Rooney: vrátil se do Evertonu, kde fotbalově vyrůstal. Opačnou stranou zamířil za 85 milionu eur útočník Romelu Lukaku, který by měl být hlavní zbraní trenéra Josého Mourinha. Stále není také jasno o budoucnosti hvězdného Zlatana Ibrahimoviče.

Nováčky nejvyšší anglické ligy jsou Burnley, Brighton a Huddersfield, který vcelku překvapivě ovládl playoff o postup ze Sky Bet Championshipu. Všeobecně se neočekává, že by některý z těchto týmů zasáhl do boje o nejvyšší příčky, spíše budou bojovat o záchranu. Pro českého fanouška je skvělou zprávou, že v dresu Brightonu nastupuje český záložník Jiří Skalák. V týmu sice nemá pevnou pozici, nicméně šanci by dostat mohl. Klub navíc angažoval mladého plzeňského obránce Aleše Matějů, takže k Petru Čechovi, opoře Arsenalu, přibydou v ideálním případě nově další dva krajani.



Velkou neznámou bude Leicester City. Po mistrovské sezóně přišlo určité vystřízlivění v podobě neúspěšných výsledků, které v průběhu roku stály místo trenéra Claudia Ranieriho. V nadcházejícím ročníku budou chtít lišky navázat na předloňské úspěchy, ovšem hned první kolo zavítají na půdu Arsenalu.

Premier League bude opět zajímavá a nabídne mnoho nezapomenutelných okamžiků. Jak obstojí předsezonní prognózy? To a mnohé další mohou v průběhu celého roku sledovat fanoušci na obrazovkách DIGI TV.