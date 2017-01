Koukalová ve žlutém trikotu? Zase silnější, zase jiná královna

Říká se, že všechno jde, když se chce. U Gabriely Koukalové to ale vyšlo, ač po tom primárně ani tak netoužila a snažila se útočit z povzdálí. Nemá se, ale čeho bát – návrat žlutého dresu pro ni není nic jiného, než co zná z minulé sezony a s čím se dokázala popasovat. Je to logický i zasloužený výsledek superformy, která se jí v posledních týdnech drží.