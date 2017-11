Ligové (o)hlasy: O workoholicích z Ďolíčku i gólech ze Škodových závodů

Bohemians pod vedením Martina Haška válí • FOTO: Jaroslav Legner / Sport Škoda. Škoda! Škoda!!! Fotbaloví bratři se o ligovém víkendu pořádně činili a mohou se utkat v anketách o gól kola, měsíce, roku. Zatímco v Edenu při tom Slavia hladce prošla průsmykem v obraně Dukly, v Brně se navíc ukázala platnost pravidla, že maminka a trenér mají vždycky pravdu. V Ďolíčku zase zavládla rodinná pohoda, zato binec v Ostravě raději nevidět. Zajímavé události a výroky spjaté se 14. kolem nejvyšší fotbalové soutěže znovu glosuje rubrika Ligové (o)hlasy.

„Po zápase s Plzní jsme měli schůzku, kde jsme se společně dohodli, že začneme pracovat na tom, aby ve Spartě vznikala nová generace hráčů. Plán je takový, že budou hrát jiní a David nám může v některých případech vypomoci." Andrea Stramaccioni, trenér Sparty Na Letné se začali hromadit kapitáni. Když proti Jihlavě vyběhl na hřiště uzdravený a obrozený útočník Václav Kadlec, měl na rukávu pásku už jako šestý v pořadí. V létě s ní začal David Lafata, což bylo víceméně logické, ale vzhledem k povaze cílů velké fotbalové revoluce zároveň poněkud „hybridní" rozhodnutí. Z kapitána se pak v době nestálého klimatu a bouří lehce může stát muž přes palubu. Část letenského publika si však žádá Lafa(ta)tu na hřišti. To se jim naposledy splnilo alespoň na závěrečných deset minut a veterán málem dal gól. Tím by se volání tribun ještě zesílilo, tudíž je otázkou, zda si má kouč Andrea Stramaccioni jako každý trenér přát, aby střídající hráč dal gól, nebo snad ani tolik ne…

„Pro nás je hlavní, že jsme se v lize zachránili. Ještě jsme si pro podzim nějaký cíl stanovili, uvidíme, jestli se nám ho podaří splnit." Tomáš Chorý, útočník Olomouce To je nějaká nová móda či co. Začali s tím na západě Čech: po dvanáctém kole, tradičním tříbodovém zisku a upevnění už tak suverénního prvního místa v tabulce trenér Pavel Vrba prohlásil, že Plzeň je zachráněná. Teď se přidala Olomouc, která drží druhou příčku. Tak snad si taky brzy s úlevou vydechnou i Slavia nebo Sparta.

„Všichni se těšíme do práce. Kdybychom měli o několik bodů míň, tak budeme docházet do stresového prostředí. Ve stresu by byla moje rodina, lidi v klubu, jejich rodiny, rodiny hráčů. Takhle je to mnohem lepší." Martin Hašek, trenér Bohemians To „klokani" nastřádali jedenadvacet bodů a poskočili až na krásné šesté místo, ale o jistém udržení v soutěži tam při znalostech (ne)dávné historie nikdo nemluví. „Ke klidné záchraně nám pár bodů zbývá," prohlásil kouč Martin Hašek. Nadmíru spokojen je nicméně s atmosférou v Ďolíčku, takže v téhle republice existuje alespoň někdo, kdo se těší do práce, a dokonce i v pondělí. Jak k tomu ale přijdou rodiny z Mladé Boleslavi?!

„Nechci kritizovat konkrétní hráče, ale jsme prostě momentálně v prdeli, když to řeknu naplno." Milan Baroš, útočník Baníku Ostrava sice postoupila do první ligy, ale ve skutečnosti v mnoha ohledech zůstala v té druhé. Je zcela pochopitelné, jak těžce to nese tamější legenda Milan Baroš, nejen on si Baník představoval v úplně odlišných místech. Pro celkové poměry v klubu je poměrně vypovídající, jak to shrnul – a že to vůbec shrnul – „druholigový" kouč týmu a nynější poradce majitele Vlastimil Petržela pro server Aktuálně.cz: „A Baník? Ten bohužel ani nemá cenu komentovat. To každý vidí sám…" No tak vidíte.

„Zeptal se mě, jestli chci jít doprava, nebo doleva. Já jsem řekl, že doleva, a on, ať jdu doprava. A nakonec jsem se tam dostal ke střele." Michal Škoda, útočník Brna Jestli někdo vykázal obdivuhodnou produktivitu, byly to o víkendu Škodovy závody. Slávista Milan a jeho bratr ze Zbrojovky Michal svorně předvedli parádní kousky. Není divu, že zvlášť ve druhém případě úspěšný střelec slavil jako blázen, ostatně nutkání pogratulovat mu neodolal ani rozhodčí Jan Jílek (než mu udělil žlutou za svlečený dres). Autor deseti tref z podzimu 2016/17 se po norském dobrodružství ještě stále nevrátil do starých kolejí, tentokrát však skóroval hned minutu po příchodu z lavičky a druhém doteku s míčem, jímž rozhodl o výhře 1:0 nad Teplicemi. Z krátké diskuse před Škodovým nasazením na hřiště při tom vyplynulo, že kouč Roman Pivarník se co do umístění na place rozhodl tak nějak po brücknerovsku, což je možná ovlivněno jeho někdejším působením v Olomouci. Jenom bacha a nesplést to, kdyby se příště ptal, jestli v útoku, nebo v obraně.

„Slavia vyhrála zaslouženě… snaha byla, ale kvalita na jejich straně byla znatelná... takže si teď vezeme v tom novém buse těch 5 banánů." Jakub Podaný, obránce Dukly Známý a vtipný mág sociálních sítí byl aktivní před debaklem na Slavii, během něj, i po něm. Než krutý zápas začal, pověsil na Twitter foto klubového vozidla. „Tímhle novým autobusem dnes pojedeme předlouhou cestu do Edenu... Kdo nám dnes fandí, díky za like… a kdo ne, tak retweet," doprovodil ho slovně. Po debaklu se ovšem hráči Dukly museli v buse mačkat s pěti novými „pasažéry", čemuž se dalo zabránit snad jen způsobem, který nadhodil nynější stoper Motorletu záložník Jan Rajnoch: „Možná jste ho tam, Kubo, měli zaparkovat před vápnem, a ne v tom tunelu." Podaný ovšem zaujal i jinak, třeba tím, že se neprodleně omluvil fanouškovi, kterého nechtěně nastřelil zakopnutým balonem. Druhá strana to kvitovala tím, že z krajně nebezpečných míst netryskala pivní sprcha, o které by mohl vyprávět plzeňský kolega Lukáš Hejda, a na Twitteru se vztyčily palce nahoru. „Jsme přece lidi. Nechtěl jsem to udělat a mojí ´šikovností´ jsem ho trefil. Omluva je přirozená," reagoval Podaný. V tabulce to vidět není, ale nějaké body Dukla v sobotu přece jenom získala…