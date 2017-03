Šebrle přišel o rekord: Ze studia jsem odcházel jako bývalý rekordman

Šebrle i po konci své aktivní kariéry zůstal zapáleným atletickým fanouškem a boj svého následovníka sledoval doku mohl. Závěrečný kilometr ale už neviděl.

„Jdu na zprávy a uvidím pak,“ napsal Šebrle na Facebook, když svému historickému rivalovi popřál hodně štěstí.

Pětadvacetiletý Francouz to dokázal a z čela historických tabulek evropského sedmiboje sesadil dva Čechy, kteří mu zatím vládli – Romana Šebrleho a Tomáše Dvořáka.

„Byl to pěkný závod, Mayer šel krásně,“ pochvaloval si Šebrle. „Pustil jsem si ze záznamu kilák, šel na to. Potenciál má, je mladej. Má dravost dopředu, chce jít za rekordem, za body. Taky jsem mu na facebooku hned blahopřál.“

Kevin Mayer na sebe hodně výrazně upozornil na loňské olympiádě v Riu de Janeiru, kde získal stříbrnou medaili a výkonem 8834 bodů se zařadil na šesté místo historických tabulek. Oproti konkurenci vyniká hlavně ve skoku o tyči. V Riu i v Bělehradě skočil 540 centimetrů.

„Na olympiádě ukázal potenciál výkonem přes 8800 bodů, což je absolutně super extratřída všech dob. Tyč je důležitá. Říkám si, že je škoda, že jsem neskákal 520 a 530 na běžícím pásu,“ usmívá se Šebrle. „On už na olympiádě krásně skočil 540, teď zakládal na 520. To jsem koukal i já. Říkal jsem si, jestli ho něco nebolí, ale evidentně ne. Skáče to levou zadní.“

Šebrlev držel evropský rekord v halovém sedmiboji výkonem 6438 bodů ze světového šampionátu 2004 v Budapešti.

„Svým způsobem mi to je líto. Na druhou stranu, třináct let jsem ho držel, to je dostatečně dlouhá doba, abych si to užil,“ říká Šebrle. „Přeju mu to. Jsem rád, že se pořád objevuje někdo, kdo je schopen překonávat naše rekordy. Doufám, že jich bude přibývat i v desetiboji. Je to motivace pro ostatní kluky, taky se líp kouká.“

Podle Šebrleho má Mayer šanci dostat se i na hranici 9000 bodů v desetiboji. Tu zatím překonali jen Šebrle a současný světový rekordman Ashton Eaton, který nedávno ukončil kariéru.

„Když se mu to sejde, je schopen přes 9000 dát. V tyči ty body naksakují. 540 je paráda. Venku mu může fouknout do zad a je schopen dát 550,“ říká Šebrle. „K tomu má hlavní disciplíny jako výška a dálka. Dálku neskáče k osmi, ale to se může změnit. Vrhy má super. Potenciál na 9000 stoprocentně má. Jsem zvědavý.“