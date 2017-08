Nová Samková? Ne! Švábíková si vybrala tyčku a je nejmladší Češkou na MS

Zklamání z juniorského mistrovství Evropy v Grossetu, kde jako favoritka skončila pátá, Amálii Švábíkové dlouho nevydrželo. Stačil telefonát atletického šéftrenéra Tomáše Dvořáka o tom, že na sedmnáctiletou slečnu díky pozvání od mezinárodní federace IAAF zbylo místo v nominaci na MS do Londýna.

„Byla jsem na tréninku, volal mi pan Dvořák, že mě nominovali a o den později přišla nominace,“ líčí Švábíková. „Byla jsem překvapená a nadšená. Pro mě byl vrchol v Grossetu, kde se mi to nepovedlo, což mě mrzí. Ale mistrovství světa je pro mě třešnička na dortu. Bude to pro mě odpich. Jsem fakt nadšená, že tam jedu.“

Švábíková má za sebou úžasný rok. Už v zimě si posunula osobní rekord na 440 centimetrů. V létě přidala na mistrovství republiky v Třinci celý decimetr. Limit na mistrovství světa nakonec o pět centimetrů nesplnila, ale stále doufala v pozvání od IAAF. A to nakonec přišlo.

Všechno mohlo být jinak, protože Švábíková od mládí kromě atletiky brousila také snowboardové prkno. Na mládežnických závodech sbírala medaile i v snowboardkrosu. Vybrala si ale atletiku.

„Bylo to hlavně kvůli rodinným důvodům, i finančně to bylo strašně náročné. V tu chvíli mě to mrzelo, teď jsem ráda, že jsem se rozhodla takhle. Stejně bych si musela vybrat a myslím, že jsem si vybrala správně,“ říká Švábíková. „Snowboarďáci jsou kamarádi. S Evkou Samkovou se taky občas vidíme, nebo s trenérem, ale už to není tak hodně. Snowboard mi chybí, ale snowboardovat budu furt.“

Zatímco olympijská šampionka ve snowboardkrosu Eva Samková je ale právě na jižní polokouli na klíčovém soustředění před další olympijskou zimou, Švábíková si dělá jméno v atletice. Za dva roky od chvíle, co si definitivně vybrala svůj sport, je v pouhých sedmnácti letech na mistrovství světa.

„Určitě si myslím, že mi snowboarding v tyčce přidal,“ říká Švábíková. „Jsou to dva adrenalinové sporty, i když se moc nedoplňují, nemají se rády… Pro atlety není dobré, když máte celý den na kopci nohy ve vázání a nehýbete s kotníky. Ale myslím si, že díky skokům a obratnosti, co jsem na snowboardu předváděla, mi to v tyčce určitě pomáhá, co se týče orientace.“

Zatím se v tyči dostala na úroveň českého juniorského rekordu 450 centimetrů. Během jediného roku se zlepšila o 23 centimetrů.

„Já doufala, že se to někam posune, ale že se to posune takhle vysoko, jsem sama nedoufala. Jsem z toho nadšená, jsem vděčná, ale může se to zastavit. Nikdy nevíte. Teď to jde výš, ale může se to stopnout. Já doufám, že to bude furt výš a výš,“ říká Švábíková. „Určitě jsme hodně zrychlila. Dostala jsem se s trenérem na tvrdší tyče, které mi pomáhají dostat se na vyšší výšky. Zapracovala jsem na technice. Technika je u mě furt problém, technicky neskáču tak dobře, jak bych měla, ale stačí mi na to, abych skákala tolik, kolik skáču.“

Švábíková je další nadějné jméno v dlouhé řadě české ženské tyčky. Už na konci minulého století překonala Dana Bártová v dřevních dobách disciplíny deset světových rekordů a na olympiádě v Sydney jí jen těsně unikla medaile. Pavla Hamáčková se pak stala halovou mistryní světa i Evropy, Kateřina Baďurová byla vicemistryní světa, zlatou medaili z ME má Jiřina Ptáčníková a nahoru se dere současná česká jednička Romana Maláčová. Švábíkovou cepuje známý tyčkařský trenér Pavel Beran.

„Naše země má skvělé tyčkařské trenéry. Máme dobré kluky i holky. Tyčkařská generace jde dál a dál a já doufám, že se bude posouvat. Třeba taky něco předvedu a zapíšu se do historie,“ usmívá se Švábíková.

Do Londýna se na ni přiletí podívat rodinná výprava.

„Sháněli lístky, kdyby to dopadlo. Podporují mě neuvěřitelně, jsem za to vděčná,“ pochvaluje si Švábíková. „V Londýně jsem nikdy nebyla, tudíž se těším, až si projdu město. Až uvidím památky, Big Ben, všechny destinace. A těším se samozřejmě na samotný závod. Uvidím Usaina Bolta, budu podporovat naše atlety a atletky. Já si myslím, že to bude super, že si to moc užiju.“