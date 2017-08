Začíná mistrovství světa v atletice. Poznejte největší české trumfy

VĚK: 30 let DISCIPLÍNA: 400 metrů překážek KDY STARTUJE: 7. srpna 20.30 (rozběh), 8. srpna 21.35 (semifinále), 10. srpna 22.35 (finále) CO DOKÁZALA: dvojnásobná mistryně světa (2013, 2015), bronzová olympijská medailistka (2012) OSOBNÍ REKORD: 52,83 (2013) LETOŠNÍ VÝKON: 54,22 POŘADÍ VE STARTOVNÍ LISTINĚ: 4. NEJVĚTŠÍ SOUPEŘKY: Dalilah Muhammadová (USA), Shamier Littleová (USA), Kori Carterová (USA), Sara Petersenová (Dán.), Elidh Doyleová (Brit.)

Staněk už dlouho ukazoval obrovský potenciál. Po přechodu k novému trenérovi Petru Stehlíkovi mu trvalo několik let, než nacvičil otočku. Na halovém ME 2015 v Praze byl už favorit, ale v kvalifi kaci třikrát vypadl z kruhu. Vloni v zimě měl velkou formu, ale olympijskou sezonu mu pokazilo drsné zranění, stehenní sval si utrhl i s kouskem kosti.

VĚK: 26 let DISCIPLÍNA: koule KDY STARTUJE: 5. srpna 11.00 (kvalifikace), 6. srpna 21.35 (finále) CO DOKÁZAL: 2. na HME (2017), národní rekordman OSOBNÍ REKORD: 22,01 (2017) LETOŠNÍ VÝKON: 22,01 POŘADÍ VE STARTOVNÍ LISTINĚ: 4. NEJVĚTŠÍ SOUPEŘI: Ryan Crouser, Joe Kovacs (USA), David Storl (Něm.), Konrad Bukowiecki (Pol.), Tomas Walsh (N. Zél.)

Barbora Špotáková

Oštěpařka Barbora Špotáková vyhrála Odložilův memoriál, tentokrát na domácím stadionu na Julisce triumfovala díky hodu dlouhému 62,88 metru ze druhé série • Foto ČTK

VĚK: 36 let

DISCIPLÍNA: oštěp

KDY STARTUJE: 6. srpna 20.05 (kvalifikace), 8. srpna 20.20 (finále)

CO DOKÁZALA: dvojnásobná olympijská vítězka (2008, 2012), mistryně světa a (2007), 3. na OH (2016), 2. na MS (2009, 2011), mistryně Evropy (2014), 2. na ME (2006), 3. na ME (2010), světová rekordmanka

OSOBNÍ REKORD: 72,28 (2008)

LETOŠNÍ VÝKON: 68,26

POŘADÍ VE STARTOVNÍ LISTINĚ: 2.

NEJVĚTŠÍ SOUPEŘKY: Sara Kolaková (Chorv.), Taťjana Chaladovičová (Běl.), Liou Š‘-jing (Čína), Eda Tugsuzová (Tur.), Sunette Viljoenová (JAR)

Londýn volá a Barbora Špotáková je opět připravená. Na dnešním London Stadium už v roce 2012 získala své druhé olympijské zlato a před měsícem tady vyhrála mítink Diamantové ligy, při němž poprvé po mateřské a pauze před čtyřmi lety přehodila 68 metrů.

„Opravdu se tam cítím dobře, i ve městě. Je tam příjemná atmosféra a příjemné vzpomínky,“ říká Špotáková. „Jsem ráda, že jsem letos ještě vydržela závodit a že budou moct kamarádi přijet na mistrovství světa zafandit. To bude bezva.“ Špotáková původně zvažovala, že už po olympiádě v Riu ukončí kariéru. Všechno změnilo její loňské jarní zranění, kvůli zlomenině zánártní kůstky se dostala do časové tísně, přesto v Brazílii vybojovala bronz, který jí dal sílu pokračovat dál.

A letos dokazuje, že šestatřicet let není pro oštěpařku žádný věk. O dva ze čtyř nejdelších pokusů sezony se dělí s Chorvatkou Sarou Kolakovou, jež senzačně ovládla loňský olympijský ský závod v Riu. Koncem června s ní nejdřív prohrála v Lausanne, o týden později v Londýně jí ovšem porážku vrátila.

Na MS se rýsuje souboj dvou šampionek různých ér světové atletiky. Když před deseti lety Špotáková v Ósace získala svůj první titul světové šampionky, bylo Kolakové dvanáct let. Teď stojí proti sobě. „Věřím, že budu zdatnou soupeřkou. Mezi námi je rozdíl čtrnáct let, bude to vyloženě generační souboj,“ přemítá Špotáková.