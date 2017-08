Česká holka z večerky. Běhala v parku, na MS ji čeká souboj s hvězdami

Bydlí teď pár desítek metrů od slavné věznice The Tower v hotelu Grange Tower Bridge, kde se potkává s Jamajčany včetně Usaina Bolta. Doma v Českém Těšíně zatím hrdý tatínek Vladimír Vrzala zákazníkům hlásí: „V pátek držte palce!“

Jeho dcera totiž dnes večer poběží na mistrovství světa.

„Rodiče to říkají každému na potkání. Kdo to neví, ten se to dozví,“ směje se Simona Vrzalová, která rodičům ve večerce často pomáhá u pultu. „Zatím mě atletika neživí. Je to způsob, jak si trošku přivydělat, pomoct rodičům.“

Dnes večer v 20.35 se uzavře první část neuvěřitelného příběhu. Když se Vrzalová podívá do startovky svého rozběhu na patnáctistovku, vesele se rozesměje. „Je to sranda! Semenya... Genzebe... Každý běh je nabitý, člověk si nevybere. Já se těším, bude to zábava. Samozřejmě mám respekt ze soupeřek, ale nijak to neřeším.“

Dnes večer bude na London Stadium 60 000 lidí. A ona je bude bavit spolu s bývalou světovou šampionkou na půlku Caster Semenyaovou nebo světovou rekordmankou a úřadující šampionkou Genzebe Dibabaovou. „Na Tretře byly skvělé holky, ale s nimi jsem nikdy neběžela,“ líčí Vrzalová.



Tahle dívka vždycky měla talent, už v patnácti jela na MS v krosu. Pak ji zasáhla telecí léta. K atletice se vrátila, ale jako by narazila do zdi. Z atletiky zase zmizela. Běhala tak bídně, že se chodila protáhnout radši jen v noci do parku, aby ji nikdo neviděl. Pak jí doktoři pomohli, přidali do krve železo a začala nová éra.

Vloni vyhrála mistrovství republiky na patnáctistovce i na pětce, ovládla silniční Běchovice. Letos v halové sezoně už reprezentovala na ME v Bělehradě. A dnes poběží na mistrovství světa.

„Já to beru jako odměnu, zatím jsem v pohodě. Nervózní budu, až se začnu rozcvičovat. Až uvidím soupeřky, jak se na mě mračí, já se na všechny usměju,“ rozesměje se Vrzalová.

Ale tím legrace skončí. Přesto, že má ve svém rozběhu druhý nejhorší osobní rekord, chce bojovat o postup do semifinále. Ten bude mít jistý prvních šest závodnic. „Nikdo neví, jak se závod bude vyvíjet. Postupuje i šest s časem.

Jestli to bude hodně pomalé, jsme s trenérem domluveni, že budu muset jít dopředu. I když to bude asi vypadat vtipně,“ líčí Vrzalová. „Ale o nic nejde. Než se ploužit vzadu, radši půjdu dopředu a zkusím to!“

