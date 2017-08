Sedmibojařka Cachová před MS: Chci si užít atmosféru a pokochat se

Až dnes ráno přijde na London Stadium, nechce žádné starosti. Sedmiboj je zrádný přítel a Kateřina Cachová v něm skoro každý závod potká nějakou kalamitu. Krásné kulisy olympijského stadionu jí ale na dnešním startu MS dávají sílu. „Je to tam obrovské, nádherné,“ rozplývá se.

„Chci se to užít víc než předešlé roky, kdy jsem se soustředila na výkon, ne na atmosféru. Nebudu zaměřená na sebe, trošku se pokochám,“ hlásí Cachová před víkendovým sedmibojem na mistrovství světa.

Na světový šampionát se poprvé dostala před šesti lety. Pak jí dlouho trvalo, než se po zdravotních problémech dostala do pohody, ale vloni na olympiádě v Riu se jí zase moc nedařilo. Teď je rozhodnutá nechat starosti mimo svou hlavu a dívat se po fandících tribunách.

„Já jsem schopná tam dojít a tribunu nevnímat. Ale říkala jsem si, že si toho musím všimnout. Zaměřím se na to,“ plánuje Cachová.

Po svém comebacku už mohla dvakrát útočit na národní rekord 6460 bodů Elišky Klučinové z roku 2014. Vloni v Kladně ale pokazila dálku, letos na stejném mítinku zase skočila ve výšce bídných 168 centimetrů. Přesto vyhrála a zlepšila si osobní rekord na cifru 6337.

Od té doby ještě odjela na závod ME ve vícebojích do Monzónu, ale skončila hned na úvodních překážkách, když si při pádu odřela rameno.

„Rameno trochu bolí, jak jsem tam padala přes záda. Není to nic hrozného, bude to v pohodě. Jsem ráda, že jsem víceboj nešla. Je toho hodně. Žádná vícebojařka z první třicítky tam nestartovala,“ říká Cachová, která má tak v nohách jen dva letošní víceboje.

A cítí se líp než vloni v Riu.

„Doufám, že jo. Loni byly dva vrcholy. Na mistrovství Evropy v Amsterdamu jsem se nahecovala, v Riu to potom ze mě trošku spadlo. Sezona dlouhá, teď je pravý čas na vrchol,“ hlásí Cachová.

Klíčem k mistrovskému sedmiboji pro ni po překážkách, kde patří k nejlepším, může znovu být skok do výšky. Tady se letos trápí, ale stále hledá řešení.

„Já jsem se snažila zapojovat spíš staré věci, nové nefungovaly. Zkoušela jsem staré tretry. Nové mi moc nesedí. Jenže staré jsou tak roztrhané, že se v nich skákat nedá,“ dumá Cachová. „Nevím, co budu mít na noze. Ale na soustředění v Nymburce se mi tréninky na výšku povedly. Snad to bude dobré.“

Ze sedmiboje se může hned na úvod šampionátu vyklubat český hit. Kromě Cachové je v závodě také Eliška Klučinová. A obě můžou v ideálním případě bojovat na úrovni českého rekordu o umístění v první desítce.

„V Kladně časový pořád víc vyhovuje vícebojařům, líp se tam podávají maximální výkony. Na vrcholné akci se dá osobák vylepšit obtížně,“ říká Cachová. „Ale jsem ráda, že jsme tu s Eliškou spolu. Víceboj ej strašně dlouhý. Pro mě je velká výhoda, že dva dny netrávím sama. Člověk má s kým být, neprožívám závod sama. Bydlíme spolu na pokoji, jsme na sebe zvyklé, debatujeme o všem.“

Ve starých, či nových tretrách, s očima upřenýma na tribunu, bude Cachová potřebovat, aby jí žádná ze sedmi disciplín nepřinesla katastrofu.

„Může se to stát, čekám, až se to stane,“ usmívá se. „Je jenom otázka, kdy to přijde. Jestli tady, nebo příště.“