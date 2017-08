SOUHRN MS v atletice: Skvělý Juška, Bolt musel zabrat, Farah má zlato

Loučící se Usain Bolt na mistrovství světa v atletice trošku napínal nadšené fanoušky, když začal svůj rozběh na 100 metrů hodně pomalu, nakonec ale poměrně s přehledem zvítězil. Z pětice českých atletů, kteří do londýnského šampionátu vstoupili hned první den, uspěl nakonec jen dálkař Radek Juška, ten ale vynikajícím výkonem 824 cm dokonce vyhrál celou kvalifikaci a suverénně postoupil do sobotního finále. Naopak ani jedna ze tří českých tyčkařek se do finále nepodívá. Nedařilo se ani debutantce Simoně Vrzalové, která svůj rozběh na 1 500 metrů nedokončila. První večer šampionátu vyvrcholil závodem na 10 000 metrů, který famózně ovládl domácí hrdina Mo Farah a získal tak všechny zlaté medaile na velkých akcí od londýnské olympiády v roce 2012.