Vrzalová na MS vzdala kousek před cílem. Asi bych došla po čtyřech, řekla

PŘÍMO Z LONDÝNA | Na startu se podívala do tváří Genzebe Dibabaové nebo Caster Semenyaové. „Vidět takové hvězdy na startovní čáře a být mezi nimi, přišlo mi to až vtipné. Co tu dělám?“ smála se mílařka Simona Vrzalová po svém prvním startu na mistrovství světa. V cíli rozběhu jí ale vyloženě do smíchu nebylo. Ze závodu odstoupila na začátku cílové rovinky.