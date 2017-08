Dálkař Juška vyhrál na MS kvalifikaci: Doufám, že jsem soupeře vystrašil!

Už první pokus centimetr za osm metrů, druhým skokem rovnou do finále. Takhle jste si to představoval?

(úsměv) „Představovali jsme si to už prvním pokusem, což už tam skoro bylo. Ale na poslední chvíli jsem víc sklapl nohy do písku, než bych měl, což by asi taky jinak stačilo na finále.“

Před necelým měsícem se vám na stejném stadionu nedařilo na Diamantové lize, pomohl vám první pokus psychicky?

„Určitě, bylo to něco jiného oproti Diamantové lize, kdy to tu nedopadlo úplně podle představ (Juška skončil sedmý výkonem 771 cm – pozn. red.). Takže první pokus mi dodal sebevědomí. Ani jeden pokus nebyl podle mého pocitu úplně ideální, uvidíme, co mi řekne trenér.“

Když tohle nebyl ideální pokus, kam můžete doletět v sobotním finále?

„Uvidíme zítra. Snad to konečně trefím, budu se cítit dobře. Uvidíme, co mi řekne trenér, jak jsem na to byl pozičně a tak. Musíme to probrat.“

V kvalifikaci jste se v druhém pokusu viditelně posunul, na co jste se soustředil?

„Cítil jsem, že mi při prvním pokusu spadly ruce i koleno, takže jsem jen trochu plácl do prkna. Při druhém jsem kolena pěkně držel.“

Nezarazilo vás hlasitých 55 000 diváků v hledišti?

„Musím říct, že takové publikum jsem zažil jednak v Praze, ale i třeba v Pekingu, taky byli super. Že by mi to dalo nějakou ránu, to se říct nedá. Byl jsem překvapený, ale v dobrém.“

V kvalifikaci jste nejbližšího protivníka porazil o devět centimetrů. Vystrašil jste soupeře?

(smích) „Já doufám. Ne… V každém závodě jde člověk do kvalifikace s tím, aby se dostal do finále. Nečekají se od něj nějaké velké výkony, ale aby dal kvalifikační limit a šel dál.“

Co vám kvalifikace napověděla o soupeřích? Hlavní favorit Luvo Manyonga šel domů po prvním pokusu, Rushwahl Samaai bojoval ve třech pokusech…

„Těžko říct, kvalifikace jsou takové zrádné. Finále může být úplně jiné.“

S jakou taktikou do finále půjdete?

„Určitě se budeme snažit hned od prvního zaskákat, abychom si s tím, když to lidově řeknu, mohli hrát.“

Myslíte i na medaili?

„Nechám to na tom, co se stane. Ve finále se může stát úplně cokoliv…“

Sektor vám vyhovuje?

„Překvapivě teď už ano. Myslel jsem si, že se s tím budu prát víc skrz tu Diamantovou ligu, ale evidentně mi to sedí, i díky divákům.“

Jaká bude noc před finále?

„Doufám, že bude dobrá. A že se vyspím. Máme na pokoji trochu chladněji, i když je vyplá klima… (odkašle si). Hlavně se dobře vyspat.“