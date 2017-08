MS v atletice ONLINE: Juška bude bez medaile, chystá se hvězdný Bolt

Dva úspěchy přinesl české atletice dopolední program na MS v Londýně. Tomáš Staněk výkonem 20,76 mazácky o centimetr překonal limit a postoupil do nedělního finále. Čtvrtkař Pavel Maslák si zaběhl časem 45,10 sekundy výrazně nejlepší letošní výkon. Ve finále bude rovněž kladivářka Kateřina Šafránková, která sice limit nesplnila, ale výkonem 70,67 m postoupila z 11. místa. Do finále nepostoupil český skokan do dálky Radek Juška, skončil desátý. Vrcholem nejen sobotního dne bude večerní stovka Usaina Bolta, závod startuje ve 22:45.

„Myslel jsem, že to bude pod lajnu, že budu muset jít ještě jeden. Ale měl jsem radost, že to letělo, že bych se tam mohl dobrat, i kdyby všichni nenaházeli velké kvéčko,“ hlásil koulař Staněk po svém postupovém pokusu. Rozhodčí mu pokus změřili o centimetr za kvalifikační limit a poslali ho do finále.

„Je to obrovská úleva, mám z toho radost,“ připustil Staněk. „Bohužel to nebyl ideální pokus, ale na ty se bude hrát ve finále. Naštěstí to padlo o cenťák, jsem rád, že jsem nemusel jít dva, nemusel jsem čekat. Teď odpočinout, masáž a hurá zítra na finále!“

Staněk patří k hlavním nadějím české výpravy v Londýně. Letos už desetkrát přehodil hranici 21 metrů a výkonem 22,01 překonal třicet let starý národní rekord Remigia Machury. Na český historický vrh by rád útočil i ve finále.

„Já doufám,“ směje se Staněk. „Samozřejmě je to hodně daleko, ale myslím, že na to mám, atmosféra bude taky dobrá. Když to rozjedu a trefím se, mohl bych se dvadavacítce určitě přiblížit.“

Ve finále ale bude muset podstoupit boj v nejlepší konkurenci posledních let. Kvalifikaci vyhrál Novozélanďan Tom Walsh nejlepším výkonem úvodní fáze šampionátu 22,14 metru. Daleko vrhli i Němec David Storl či Polák Michal Haratyk. Hlavním favoritem je Američan Ryan Crouser. „Těším se,“ usmívá se Staněk.

Maslák: Nevěděl jsem, jestli na to mám

Povedený start do šampionátu má za sebou i čtvrtkař Pavel Maslák. Časem 45,10 sekundy mu sice o jedinou setinu unikl přímý postup do semifinále. Nakonec však v klidu postoupil nejlepším časem ze všech ostatních sprinterů.

„Čas je dobrý, běžel jsem kvalitně,“ pochvaloval si Maslák, který nezvykle běžel čtvrtku po padesátidenní pauze. „Byl jsem víc nervóznější, nevěděl jsem, jestli na to mám nebo ne... A mám na to! Potvrdil jsem to, dal jsem to tam. Jsem hlavně závodník, na závodech se hecnu víc. Já myslím, že se mi běželo dobře.“

Maslák v semifinále cílí na čas pod 45 sekund, což se mu od vážného svalového zranění před třemi lety ještě nepodařilo. „To bych určitě chtěl a doufám, že se mi to povede,“ říká Maslák přesvědčeně.

Taktiku pro semifinále ještě zvažuje. „Nevím, jestli na to ještě mám hlavu, abych do toho šel bláznivě jako vždycky. Stáří, no.. Jak jsem starší, už nejsem tak dravý jako kdysi,“ směje se šestadvacetiletý český rekordman. „Spíš to půjdu to takticky. Určitě půjdu s ne úplně výhodnou drahou, ale tady je jich naštěstí devět, tak to bude dvojka nebo trojka a s tím už se dá něco dělat.“

Kladivářka Šafránková postupuje

Kladivářka Šafránková bude v pondělí házet v prvním velkém finále. Limit 71,50 sice nesplnila, ale po dvou nepovedených pokusech hodila ve třetí sérii 70,67 m a zařadila se na páté místo. V druhé skupině ji pak překonalo šest soupeřek. "Nemůžu si být úplně jistá, ale jsem relativně spokojená. Myslím si, že to není až tak špatný hod a mohl by se tam protlačit," řekla před startem skupiny B.

"Nejsem takový drsňák, který by šel a dělal, že se o to nezajímá. Možná se budu zbytečně stresovat a trnout každým tím hodem a tlačit to očima dolů, aby to tam nelítalo. Ale fakt se nebojím zas tak moc," doplnila. Při své olympijské premiéře v Londýně ani loni v Riu de Janeiro z kvalifikace neprošla, na světovém šampionátu je poprvé.

Klučinová si polepšila na páté místo

Eliška Klučinová se po třetí disciplíně sedmiboje na mistrovství světa v Londýně posunula o jedno místo na pátou příčku. Ve vrhu koulí česká rekordmanka předvedla své letošní maximum 14,80 metru.

Průběžným součtem 2876 bodů zaostává Klučinová jen o deset bodů za čtvrtou Nizozemkou Anou Vetterovou. V čele soutěže je olympijská vítězka Nafissatou Thiamová z Belgie, která má zatím na kontě 3087 bodů.

Druhá česká vícebojařka Kateřina Cachová doplatila na slabší kouli a propadla se z 13. na 21. místo.

Cachová začala překážkami za 13,37, což znamenalo sedmou pozici, Klučinová se nedostala pod hranici 14 sekund a figurovala až ve třetí desítce. Ve skoku do výšky se ale mnohem více dařilo jí: překonala 186 cm, o dvanáct více než Cachová, a v disciplíně obsadila třetí místo.

Thiamová na překážkách s Cachovou prohrála, ale výškařský sektor potom ovládla. Přeskočila 195 cm a z 11. místa se vyšvihla do čela. Vítězstvím ve vrhu koulí za 15,17 metru Belgičanka navýšila svůj náskok na 72 bodů před Němkou Carolin Schäferovou

První den sedmiboje završí běh na 200 metrů.

Juška na skvělé výkony nenavázal

Český dálkař Radek Juška nedokázal na mistrovství světa v Londýně ve finále zopakovat skvělý výkon z páteční kvalifikace. Ani jeden ze tří pokusů nebyl podle jeho představ, neprošel do užšího finále a 802 centimetrů z druhé série stačilo jen na desáté místo. Na medaili by přitom potřeboval skok na úrovni svého českého rekordu 829 cm.

Gudžius vrátil po 12 letech diskařské zlato do Litvy

V hodu diskem se zlato z mistrovství světa po dvanácti letech vrací do Litvy. Nástupcem dvojnásobného olympijského vítěze Virgilijuse Alekny se dnes v Londýně stal Andrius Gudžius. Favority zaskočil ve druhé sérii, když si vylepšil osobní rekord o šedesát centimetrů a výkon 69,21 m už nikdo nepřekonal.

Šestadvacetiletý Gudžius o dva centimetry předstihl lídra letošních tabulek Švéda Daniela Stahla, který jako jediný letos přehodil 70 metrů. Bronz získal překvapivě Američan Mason Finley. Němec Robert Hartig, který před pěti lety v Londýně získal olympijské zlato, vyšel naprázdno, stejně jako obhájce titulu Polák Piotr Malachowski.

Běh žen na 10.000 m vyhrála v sólovém závodě světová rekordmanka a olympijská vítězka z Ria de Janeiro Almaz Ayanaová z Etiopie. Už v polovině trati utekla soupeřkám a v cíli měla více než třičtvrtěminutový náskok.

Definitivně tak převzala štafetu nejlepší světové vytrvalkyně od své krajanky Tiruneš Dibabaové, která desítku vyhrála třikrát na MS a dvakrát na olympiádě. Dnes svou kariéru ve 32 letech uzavřela stříbrnou medailí.

Finále:



Ženy:



Sedmiboj - po první disciplíně:

1. Visserová (Niz.) 1147 b. (100 m př.: 12,85),

2. Williamsová (USA) 1121 (13,02),

3. Schäferová (Něm.) 1111 (13,09), ...7. Cachová 1069 (13,37), 23. Klučinová (obě ČR) 974 (14,03).



Kvalifikace:



Muži:



400 m - rozběhy: 1. Makwala (Botsw.) 44,55, ...12. Maslák (ČR) 45,10 - postoupil do semifinále.



Koule: 1. Walsh (N. Zél.) 22,14, ...9. Staněk 20,76 - postoupil do finále, 18. Prášil (oba ČR) 20,04 - nepostoupil.